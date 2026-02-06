Самые интенсивные бои в районе Покровска. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время общения с журналистами.

Какова ситуация на фронте?

Активная линия фронта в Украине составляет примерно 1200 километров, кроме того, продолжает расти глубина боевых порядков.

Развитие беспилотных систем приводит к тому, что боевые порядки расширяются не по фронту, а вглубь кил-зоны и уже достигают 15 – 20 километров,

– отметил Сырский.

Также Россия ежесуточно теряет около 1000 – 1100 своих военнослужащих.

Основные усилия враг сосредотачивает на Покровском, Очеретинском и Александровском направлениях.

Также происходит концентрация сил и средств на Краматорском направлении, в частности в направлении Константиновки.

Активные боевые действия продолжаются и на Лиманском направлении.

Интенсивность боевых действий зависит, в частности, от погодных условий. Украинская армия активно осуществляет наступательные и контрнаступательные действия.

На отдельных участках около четверти боевых столкновений составляют именно действия украинских подразделений в наступлении. Их цель – удерживать противника в постоянном напряжении, наносить ему потери и не допустить продвижения вперед. Такая тактика дает результат. В январе противник не достиг никаких существенных оперативных успехов,

– отметил главком.

Что происходит на каждом из направлений?

На Южно-Слобожанском (Сумском) направлении боевые действия неинтенсивные, ситуация остается без изменений. Россияне там преобладают в силах и средствах, но из-за созданных кил-зон не могут эффективно реализовать это преимущество.

На Северо-Слобожанском (Харьковском) направлении продолжаются бои возле Волчанска. Ситуация стабильная, враг несет потери.

"Противник пытается прорвать оборону, однако благодаря грамотно построенным боевым порядкам и перестройке системы огневого поражения существенных успехов не достиг", – рассказал Сырский.

На Купянском направлении ситуация тоже без изменений. Главком опроверг заявления России о якобы взятии Купянска. Сейчас в городе остаются диверсионные группы по 40 – 50 человек. Силы обороны проводят контрдиверсионные мероприятия и ликвидируют оккупантов.

Ситуацию осложняет активное применение врагом беспилотников на оптоволоконном управлении на дистанциях 30 километров и более,

– отметил Сырский.

На Лиманском направлении боевые действия продолжаются с переменной интенсивностью без существенного продвижения россиян. Поэтому ситуация тоже стабильная.

Аналогично и в районе Северска – пока боевые действия здесь имеют невысокую интенсивность, за месяц Россия не достигла успехов. Этого удалось достичь благодаря эффективным действиям штурмовых подразделений.

Приняты меры к тем командирам, которые длительное время подавали ложные данные о ситуации в районе Северска и, как следствие допустили потерю этого населенного пункта,

– также добавил главком.

Наиболее интенсивные боевые действия продолжаются в районе Покровска, в частности на Очеретинском направлении и в районе Родинского.

Сосредоточив наибольшее количество сил и средств, россиян ежедневно пытаются захватить Родинское. Бои чрезвычайно напряженные, но успехов у врага нет.

"Этот район находится под постоянным вниманием украинского командования. Непосредственно в Покровске Силы обороны Украины контролируют северную часть города. Аналогичная ситуация в Мирнограде. Проводятся мероприятия по улучшению тактического положения украинских войск. Дополнительным осложнением является применение противником дальних дронов. Принимается комплекс антидронових мероприятий. Ситуация остается сложной", – отчитался Сырский.

Интенсивные боевые действия также продолжаются в районе Гуляйполя. Там сосредоточены силы четырех армий России. Напряженные бои там продолжаются в течение почти двух месяцев.

На Ореховском направлении ситуация стабильная и без существенных изменений. Там фиксируют только 1 – 2 штурмовые действия в сутки. Они, как правило, безуспешные.

На Херсонском направлении обстановка тоже без существенных изменений. Оттуда часть сил и средств была переброшена на другие направления.

