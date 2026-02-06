Самые интенсивные бои в районе Покровска. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время общения с журналистами.
Какова ситуация на фронте?
Активная линия фронта в Украине составляет примерно 1200 километров, кроме того, продолжает расти глубина боевых порядков.
Развитие беспилотных систем приводит к тому, что боевые порядки расширяются не по фронту, а вглубь кил-зоны и уже достигают 15 – 20 километров,
– отметил Сырский.
Также Россия ежесуточно теряет около 1000 – 1100 своих военнослужащих.
Основные усилия враг сосредотачивает на Покровском, Очеретинском и Александровском направлениях.
Также происходит концентрация сил и средств на Краматорском направлении, в частности в направлении Константиновки.
Активные боевые действия продолжаются и на Лиманском направлении.
Интенсивность боевых действий зависит, в частности, от погодных условий. Украинская армия активно осуществляет наступательные и контрнаступательные действия.
На отдельных участках около четверти боевых столкновений составляют именно действия украинских подразделений в наступлении. Их цель – удерживать противника в постоянном напряжении, наносить ему потери и не допустить продвижения вперед. Такая тактика дает результат. В январе противник не достиг никаких существенных оперативных успехов,
– отметил главком.
Что происходит на каждом из направлений?
На Южно-Слобожанском (Сумском) направлении боевые действия неинтенсивные, ситуация остается без изменений. Россияне там преобладают в силах и средствах, но из-за созданных кил-зон не могут эффективно реализовать это преимущество.
На Северо-Слобожанском (Харьковском) направлении продолжаются бои возле Волчанска. Ситуация стабильная, враг несет потери.
"Противник пытается прорвать оборону, однако благодаря грамотно построенным боевым порядкам и перестройке системы огневого поражения существенных успехов не достиг", – рассказал Сырский.
На Купянском направлении ситуация тоже без изменений. Главком опроверг заявления России о якобы взятии Купянска. Сейчас в городе остаются диверсионные группы по 40 – 50 человек. Силы обороны проводят контрдиверсионные мероприятия и ликвидируют оккупантов.
Ситуацию осложняет активное применение врагом беспилотников на оптоволоконном управлении на дистанциях 30 километров и более,
– отметил Сырский.
На Лиманском направлении боевые действия продолжаются с переменной интенсивностью без существенного продвижения россиян. Поэтому ситуация тоже стабильная.
Аналогично и в районе Северска – пока боевые действия здесь имеют невысокую интенсивность, за месяц Россия не достигла успехов. Этого удалось достичь благодаря эффективным действиям штурмовых подразделений.
Приняты меры к тем командирам, которые длительное время подавали ложные данные о ситуации в районе Северска и, как следствие допустили потерю этого населенного пункта,
– также добавил главком.
Наиболее интенсивные боевые действия продолжаются в районе Покровска, в частности на Очеретинском направлении и в районе Родинского.
Сосредоточив наибольшее количество сил и средств, россиян ежедневно пытаются захватить Родинское. Бои чрезвычайно напряженные, но успехов у врага нет.
"Этот район находится под постоянным вниманием украинского командования. Непосредственно в Покровске Силы обороны Украины контролируют северную часть города. Аналогичная ситуация в Мирнограде. Проводятся мероприятия по улучшению тактического положения украинских войск. Дополнительным осложнением является применение противником дальних дронов. Принимается комплекс антидронових мероприятий. Ситуация остается сложной", – отчитался Сырский.
Интенсивные боевые действия также продолжаются в районе Гуляйполя. Там сосредоточены силы четырех армий России. Напряженные бои там продолжаются в течение почти двух месяцев.
На Ореховском направлении ситуация стабильная и без существенных изменений. Там фиксируют только 1 – 2 штурмовые действия в сутки. Они, как правило, безуспешные.
На Херсонском направлении обстановка тоже без существенных изменений. Оттуда часть сил и средств была переброшена на другие направления.
Последние новости с фронта
6 февраля аналитики DeepState сообщили, что российская армия продвинулась в приграничных регионах Харьковской и Сумской областей, в частности оккупировала населенный пункт Дегтярное. Оккупанты также достигли частичного успеха в Донецкой области возле села Никифоровка.
А в ISW отмечали, что продолжаются ожесточенные бои в тактическом районе Константиновка – Дружковка, где Украина и России имели продвижение.
Военный эксперт Сергей Грабский в эфире 24 Канала отметил, что сейчас перед армией врага стоит задача взять под контроль трассу, которая идет через Бахмут, Константиновку и Покровск. Именно Константиновка, по словам Грабского, сейчас является критически важным звеном для россиян.