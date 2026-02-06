Об этом пишет проект DeepState.

К теме И ВСУ, и оккупанты продвинулись в направлении Константиновки – Дружковка: обзор и карты фронта ISW

Где имел продвижение враг в последнее время?

Аналитики рассказали, что врагу удалось оккупировать населенный пункт Дегтярное. Он расположен на границе с Россией в Харьковской области в Волчанской городской общине Чугуевского района.

Россияне оккупировали Дегтярное в Харьковской области: смотрите на карте

Кроме того, оккупанты имели продвижение в Сумской области. В частности, продвинулись вблизи села Грабовского, что в Краснопольской поселковой общине Сумского района, а также на границе возле села Милаевка в Беловском районе Курской области России.

Какова ситуация возле Грабовского: смотрите на карте

Что происходит вблизи Милаевки: смотрите на карте

Россиянам также удалось незначительно продвинуться в Донецкой области. В частности, возле села Никифоровка Соледарской городской общины Бахмутского района.

Где расположен фронт вблизи Никифоровки: смотрите на карте

Куда враг сейчас направляет усилия на фронте?