Силы обороны Украины активно осуществляют наступательные и контрнаступательные действия. Об этом во время общения с журналистами рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает 24 Канал.

Как и где Украина сдерживает российское наступление?

По словам генерала, на отдельных участках фронта около четверти боевых столкновений составляют именно действия украинских подразделений в наступлении.

Наши защитники пытаются удерживать противника в постоянном напряжении, наносить ему потери и не допустить продвижения вперед. Такая тактика, отмечает главком, дает результат. В январе противнику не удалось достичь никаких существенных оперативных успехов.

Сырский очертил ситуацию на разных направлениях. Так, на Купянском направлении Силы обороны Украины проводят контрдиверсионные мероприятия, а враг несет постоянные потери. Благодаря эффективным действиям штурмовых подразделений удалось стабилизировать обстановку на Лиманском направлении.

В районе Гуляйполя продолжаются интенсивные боевые действия. Все попытки врага прорвать нашу оборону были неудачными. Украинские подразделения также осуществляют активные действия, что создает предпосылки для стабилизации ситуации.

Главнокомандующий подчеркнул, что в 2025 году Украина провела 3 наступательные операции, две из которых – на территории России: в Белгородской области и в Курской области. Третья операция состоялась на Добропольском направлении. Эти действия сорвали планы противника по захвату Донецкой области и созданию так называемых буферных зон.

Что известно о последних событиях на фронте?