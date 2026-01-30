Институт изучения войны оценил ход боевых действий на фронте. По данным аналитиков, россиянам удалось продвинуться вперед только на одном направлении.

Где именно оккупанты имели успех?

Российские войска недавно продвинулись в западной части Запорожской области.

Геолоцированные кадры, опубликованные 28 января, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на северо-запад от Степногорска (на запад от Орехова).

Заметим, что на южном направлении растет напряжение – от Гуляйполя в сторону Ореховского узла обороны и далее к приднепровскому участку. Особенно сложная ситуация у Степногорска, где россияне пытаются продвигаться не только прямыми атаками, но и через фланги и заходы в тыл. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук объясняет, что Россия действует по уже знакомой схеме: обходит узлы обороны, создает несколько угроз одновременно и заставляет украинские силы распыляться. По его словам, это попытка повторить маневры, которые не дали результата на Донбассе. Эксперт предупреждает: ситуация может резко обостриться, если Россия перебросит резервы с других направлений. В таком случае давление возле Степногорска и на всем южном отрезке существенно возрастет, и это направление может стать одним из самых напряженных в Украине.

Захватчики продвинулись на Запорожье / Карта ISW

Что происходит на других направлениях фронта?

По данным российского военкора, вражеское военное командование перебрасывает подразделения 22-го мотострелкового полка для подготовки в оккупированном Беловодске Луганской области перед привлечением подразделений полка к изнурительных штурмов вблизи Тёткино (Курская область). По его словам, эти штурмы имеют целью захват Рыжевки (непосредственно на юг от Теткино на международной границе и на северо-запад от Сум) в рамках усилий России по созданию "буферной зоны" на севере Сумской области.

На севере Харьковской области оккупанты используют ясную погоду для увеличения количества ударов беспилотниками на 10 – 15 километров в тылу от линии фронта. Также захватчики одевают маскировочные снежные костюмы, чтобы сливаться со снегом. Российские военные признают: сложные погодные условия и рельеф местности сдерживают продвижение захватчиков в районе Великого Бурлука. Кроме того, российским силам трудно достигать значительных успехов, полагаясь на тактику проникновения малыми группами.

В конце января российская армия перебросила дополнительные силы в район Купянска. Одни подразделения направили в район Лимана Первого – на северо-восток от города. Также россияне усилили группировку на юго-восток от Купянска. Кроме того, враг перегруппировал силы с плацдарма на реке Оскол на север от Купянска и сосредоточил против города личный состав не менее трех дивизий. По оценке военного обозревателя Константина Машовца, цель этих действий – растянуть украинскую оборону вокруг Купянска, чтобы найти слабые места для будущего наступления. Он считает, что российские войска могут попытаться атаковать восточную часть города с севера, а также вдоль реки Оскол с юга – в районах Колесниковки и Ковшаровки.

На Константиновском направлении российские войска сосредоточили на этом направлении специализированных операторов дронов и относительно хорошо подготовленную штурмовую пехоту, а также в направлениях Дружковки, Краматорска (на северо-запад от Константиновки) и Славянска.

На Покровском направлении неблагоприятные погодные условия затрудняют работу украинских беспилотников. Российские войска этим пользуются для осуществления инфильтрации и накопления личного состава в центральной части Мирнограда.

Оккупанты, вероятно, готовятся к продвижению на Покровском направлении, поскольку все чаще применяют управляемые планирующие авиабомбы и подтягивают артиллерию ближе к линии фронта.