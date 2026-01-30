Інститут вивчення війни оцінив перебіг бойових дій на фронті. За даними аналітиків, росіянам вдалося просунутися вперед лише на одному напрямку.

Де саме окупанти мали успіх?

Російські війська нещодавно просунулися в західній частині Запорізької області.

Геолоковані кадри, опубліковані 28 січня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Степногірська (на захід від Оріхова).

Зауважимо, що на південному напрямку зростає напруга – від Гуляйполя в бік Оріхівського вузла оборони та далі до придніпровської ділянки. Особливо складна ситуація біля Степногірська, де росіяни намагаються просуватися не лише прямими атаками, а й через фланги та заходи в тил. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук пояснює, що Росія діє за вже знайомою схемою: обходить вузли оборони, створює кілька загроз одночасно й змушує українські сили розпорошуватися. За його словами, це спроба повторити маневри, які не дали результату на Донбасі. Експерт попереджає: ситуація може різко загостритися, якщо Росія перекине резерви з інших напрямків. У такому разі тиск біля Степногірська та на всьому південному відтинку суттєво зросте, і цей напрямок може стати одним із найнапруженіших в Україні.

Загарбникип просунулися на Запоріжжі / Карта ISW

Що відбувається на інших напрямках фронту?

За даними російського воєнкора, вороже військове командування перекидає підрозділи 22-го мотострілецького полку для підготовки в окупованому Біловодську Луганської області перед залученням підрозділів полку до виснажливих штурмів поблизу Тьоткіно (Курська область). За його словами, ці штурми мають на меті захоплення Рижівки (безпосередньо на південь від Тьоткіно на міжнародному кордоні та на північний захід від Сум) у межах зусиль Росії зі створення "буферної зони" на півночі Сумської області.

На півночі Харківської області окупанти використовують ясну погоду для збільшення кількості ударів безпілотниками на 10 – 15 кілометрів у тилу від лінії фронту. Також загарбники одягають маскувальні снігові костюми, щоб зливатися зі снігом. Російські воєнкори визнають: складні погодні умови та рельєф місцевості стримують просування загарбників у районі Великого Бурлука. Окрім того, російським силам важко досягати значних успіхів, покладаючись на тактику проникнення малими групами.

Наприкінці січня російська армія перекинула додаткові сили в район Куп'янська. Одні підрозділи направили в район Лиману Першого – на північний схід від міста. Також росіяни посилили угруповання на південний схід від Куп'янська. Крім того, ворог перегрупував сили з плацдарму на річці Оскіл на північ від Куп'янська й зосередив проти міста особовий склад щонайменше трьох дивізій. За оцінкою військового оглядача Костянтина Машовця, мета цих дій – розтягнути українську оборону навколо Куп’янська, щоб знайти слабкі місця для майбутнього наступу. Він вважає, що російські війська можуть спробувати атакувати східну частину міста з півночі, а також уздовж річки Оскіл із півдня – в районах Колісниківки та Ківшарівки.

На Костянтинівському напрямку російські війська зосередили на цьому напрямку спеціалізованих операторів дронів і відносно добре підготовлену штурмову піхоту, а також у напрямках Дружківки, Краматорська (на північний захід від Костянтинівки) та Слов'янська.

На Покровському напрямку несприятливі погодні умови ускладнюють роботу українських безпілотників. Російські війська цим користуються для здійснення інфільтрації та накопичення особового складу в центральній частині Мирнограда.

Окупанти, ймовірно, готуються до просування на Покровському напрямку, оскільки дедалі частіше застосовують керовані плануючі авіабомби та підтягують артилерію ближче до лінії фронту.