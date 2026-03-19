Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба озвучив 24 Каналу думку, що навряд чи Іран буде завдавати удару по Україні лише для того, щоб показати, що може це зробити. Наша держава також має таку можливість.

Дивіться також Іран досі стоїть і не розсипався, а Трамп лютує․ Що відбувається на Близькому Сході і які наслідки для України

"Ми теж. Я не знаю, на скільки наша "Фламінго" літає. На півтори тисячі точно літає. Дотягнемо її до двох тисяч і пальнемо по Ірану. Але для чого? Це ж не дитячі іграшки", – підкреслив він.

Цікаво, що політтехнолог Олег Постернак сказав, що криється за погрозами Ірану атакувати Україну. За його словами, Тегеран намагається сформувати враження всередині країни, що режим нібито міцний і має змогу погрожувати. Тому іранська влада обирає все нові жертви, щоб демонструвати силу.

Чи має Іран цілі в Україні?

Дмитро Кулеба зазначив, що для удару має бути якась політична або військова ціль. В Україні для Ірану їх немає. Навряд чи Тегеран захоче долучитися до війни на боці Росії. Адже Кремль не може допомогти їм в тих обсягах, в яких вони хотіли б. Також іранський режим розуміє, що якби не вони, то технологія "Шахедів" не з'явилася б у росіян.

Я не бачу ні військової, ні політичної цілі, для чого їм це робити. По-друге, для них зараз кожна ракета і дрон важливі. У них є набагато більше важливих цілей по своєму периметру, на які їм потрібно берегти цю зброю,

– пояснив ексміністр.

Іран погрожує Україні: що відомо?