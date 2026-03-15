Політтехнолог Олег Постернак розповів 24 Каналу, що Іран намагається сформувати враження у внутрішньому середовищі, що режим начебто міцний і може погрожувати. Саме тому іранська влада обирає все нові жертви, щоб демонструвати силу.

Чого прагне Іран, погрожуючи Україні?

Олег Постернак зазначив, що у 2025 році Росія запустила по території України приблизно 10 тисяч іранських "Шахедів" або модифікацій, які мали ліцензію Ірану.

Тобто 10 тисяч разів Іран вже атакував територію України. Ця країна належить до осі зла. Синхронізація між Пхеньяном, Пекіном, Москвою та Тегераном не є новиною для жодного аналітика,

– сказав він.

Крім того, політтехнолог зауважив, що голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ебрагім Азізі, який пригрозив Україні атаками, не є органом влади.

Проте подібні заяви з іранської сторони, ймовірно, спрямовані на внутрішню аудиторію, аби показати, що Іран зберігає ініціативу у війні.

Один із показників, що країна ще функціонує в агресивному ритмі, це характерно і для Росії, – показати, що вона начебто має ініціативу та може завдавати певний рівень поразок. Ірану важливо погрожувати закриттям Ормузької протоки, періодично бити по танкерах, запускати безпілотники на Кіпр,

– сказав Постернак.

Таким чином іранська влада дотримується певних елементів психологічно-інформаційного протиборства. Таким чином Іран, як і Росія, намагаються маніпулювати, створюючи враження, що країна не загинула, режим сильний та начебто є можливість завдавати наступальні удари.

Наступальний потенціал начебто є ознакою сильної держави. Це треба врахувати в майбутньому, коли Україна плануватиме певні дії по деокупації українських територій військовим чином,

– додав політтехнолог.

До слова, Володимир Зеленський повідомив, що 9 березня перша група українських фахівців вирушила на Близький Схід, щоб допомогти у протидії іранським дронам. Політолог Вадим Денисенко вважає, що така співпраця може зміцнити позиції України у цьому регіоні та змінити ставлення місцевих держав до війни з Росією.

