Про це Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з Еммануелем Макроном 13 березня у Парижі.

Як Україна може допомогти союзникам у протидії дронам?

Український лідер зауважив, що понад 10 країн звернулись до України із проханням допомогти протидіяти іранським "Шахедам". Ідеться про ті самі дрони, які Росія активно застосовує для атак по українських містах, після того, як отримала їх від Ірану й пройшла відповідне навчання щодо їхнього застосування.

Президент заявив, що через масштабні атаки українські бійці отримали унікальну експертизу у протидії таким безпілотникам. Це включає розробку перехоплювачів, нові технологічні рішення та створення комплексної системи захисту від ударних БпЛА.

Важливо! 12 березня заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров заявив, що Україна затвердила створення власного "Залізного купола", аби захистити усю територію від ворожих повітряних цілей. За його словами, система складатиметься із чотирьох компонентів й захищатиме саме від ударних безпілотників. Тоді як усі інші цілі збиватимуть вогневі групи, "мале ППО" та інші системи ППО.

За словами Зеленського, ефективна протидія таким загрозам потребує не лише наявності перехоплювачів, а й практичного досвіду їх застосування, а також налагодженої роботи радарів і всієї системи ППО.

Україна готова ділитись цим досвідом із партнерами, які підтримують її війні, додав очільник держави. За його словами, питання спільного захисту від дронових атак планують обговорювати із міжнародними лідерами, оскільки сучасні війни демонструють нові загрози та потребу у тісній взаємодії союзників у сфері безпеки.

Зеленський відвідав Францію: що відомо?