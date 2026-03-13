Про це повідомив кореспондент "Укрінформ".

Близько 13:30 13 березня український лідер прибув до Єлисейського палацу в Парижі.

Французька адміністрація зазначила, що головною метою візиту є демонстрація незмінної підтримки України з боку Франції. Також там зауважили, що жодні міжнародні кризи не відвернуть увагу Парижа від Києва, а партнерство між країнами залишатиметься стабільним.

Також у Єлисейському палаці підтвердили, що війна в Ірані не створює жодних "вікон можливостей" для тих, хто має на меті скористатись нинішнім геополітичним контекстом. Французька влада переконана, що подібні розрахунки є помилковими.

Водночас відомо, що лідери планують обговорити три блоки питань. Мовиться про подальшу підтримку України, посилення тиску на Росію та просування справедливого та тривалого миру в Україні із надійними гарантіями безпеки.

У першому блоці йтиметься, зокрема, про розблокування кредиту ЄС у 90 мільярдів євро, енергетичну підтримку України та продовження франко-української оборонної співпраці з особливим акцентом на дронах,

– пояснили в Єлисейському палаці.

Тим часом джерело у Єлисейському палаці повідомило, що розблокування кредиту ЄС стало однією з ключових тем візиту Володимира Зеленського до Франції. Нагадаємо, що рішення щодо погодження цього кредиту зайшло у глухий кут через блокування Угорщиною та Словаччиною.

Крім того, сторони поспілкуються про опрацювання 20 пакету санкцій проти Росії, боротьбу з її тіньовим флотом, а також обговорять зусилля в межах Коаліції охочих для досягнення справедливого миру, підкріпленого гарантіями безпеки для України.

Після зустрічі заплановано спільну пресконференцію та робочий обід.

До слова, цей візит Володимира Зеленського до Франції є вже дванадцятим із початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

