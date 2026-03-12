Що підписали Україна та Румунія?
Це відбулося у Румунії, у четвер, 12 березня, про що розповіли лідери держав.
Читайте також Румунія дозволила США використовувати свої авіабази для атак по Ірану
Серед угод були – рамкові домовленості щодо:
- співробітництва в галузі енергетики;
- спільна заява про спільне виробництво оборонної продукції;
- а декларація про встановлення стратегічного партнерства між Україною та Румунією.
Також стало відомо, що країни спільно вироблятимуть дрони.
Також Володимир Зеленський повідомив, що українці тепер відзначатимуть день румунської мови – 31 серпня. Про це йдеться в указі від 12 березня № 235.
Наголошується, що день встановлений задля розвитку взаєморозуміння, взаємоповаги та співробітництва в українсько-румунських відносинах.
Зверніть увагу! Указ набирає чинності з дня його публікування.
Також Зеленський додав, що у Румунії є день української мови. Його відзначають 9 листопада.
Також український президент розповів такі деталі:
- Україна та Румунія побудують дві нові лінії електропередачі. Вони зможуть забезпечити енергобезпеку країни та дозволить отримувати більше об’єми електроенергії в разі аварійних запитів.
- Київ обговорює з Бухарестом транспортування американського СПГ через Румунію.
Цікаво! Лідери держав говорили про розвиток логістики, відкриття нових пунктів пропуску на кордоні влітку.
Що відомо про підтримку Румунії?
- Напередодні свята Нового року – 31 грудня – Румунія виділила 50 мільйонів євро для України. Кошти були спрямовані на програму PURL для закупівлі американської зброї.
- Водночас у 2025 році Румунія запровадила механізм спеціального нагляду над російськими компаніями Мова йде про румуньській підрозділ компанії "Лукойл".