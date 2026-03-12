Що підписали Україна та Румунія?

Це відбулося у Румунії, у четвер, 12 березня, про що розповіли лідери держав.

Серед угод були – рамкові домовленості щодо:

співробітництва в галузі енергетики;

спільна заява про спільне виробництво оборонної продукції;

а декларація про встановлення стратегічного партнерства між Україною та Румунією.

Також стало відомо, що країни спільно вироблятимуть дрони.

Також Володимир Зеленський повідомив, що українці тепер відзначатимуть день румунської мови – 31 серпня. Про це йдеться в указі від 12 березня № 235.

Наголошується, що день встановлений задля розвитку взаєморозуміння, взаємоповаги та співробітництва в українсько-румунських відносинах.

Зверніть увагу! Указ набирає чинності з дня його публікування.

Також Зеленський додав, що у Румунії є день української мови. Його відзначають 9 листопада.

Також український президент розповів такі деталі:

Україна та Румунія побудують дві нові лінії електропередачі. Вони зможуть забезпечити енергобезпеку країни та дозволить отримувати більше об’єми електроенергії в разі аварійних запитів.

Київ обговорює з Бухарестом транспортування американського СПГ через Румунію.

Цікаво! Лідери держав говорили про розвиток логістики, відкриття нових пунктів пропуску на кордоні влітку.

Що відомо про підтримку Румунії?