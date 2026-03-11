Йдеться про можливі наслідки з погляду міжнародного права. Про це розповів командувач у відставці Санду Валентин Матею у коментарі Digi24.
Дивіться також Зеленський припустив, що Росія може відправити свої війська в Іран
Чому США хочуть розмістити додаткові війська?
На тлі ескалації на Близькому Сході Вашингтон розглядає різні варіанти посилення своєї військової присутності у Європі. Зокрема, йдеться про розміщення додаткових сил і техніки на території союзників по НАТО, серед яких є Румунія.
Таке рішення пов’язане з необхідністю логістичної підтримки військових операцій та посилення контролю над стратегічними напрямками. У Румунії вже розташовані кілька військових об’єктів, де присутні американські військові.
Зокрема, на авіабазі Міхай Когелнічану поблизу Констанци розміщені американські підрозділи та інфраструктура США, а база відіграє важливу роль в операціях НАТО у Чорноморському регіоні.
Румунський військовий експерт пояснив, що ситуація може мати серйозні наслідки з погляду міжнародного права.
За його словами, якщо США атакуватимуть Іран з території Румунії, країна може бути визнана "співвоюючою стороною" у конфлікті.
Якщо США атакуватимуть Іран із території Румунії, ми стаємо співучасниками війни та з’являються елементи міжнародного права, – зазначив експерт.
Це означає, що Румунія формально може бути втягнута у конфлікт, навіть якщо її війська безпосередньо не братимуть участі у бойових діях.
Яку роль відіграє Румунія у військовій інфраструктурі НАТО?
Румунія є важливим союзником США у Східній Європі та Чорноморському регіоні. На її території діють кілька стратегічних об’єктів НАТО та американських військових.
Країна також бере участь у міжнародних операціях Альянсу та має приблизно 90 тисяч військовослужбовців, а її оборонна політика спрямована на захист території та підтримку союзників по НАТО.
Загалом, співпраця Румунії зі США у сфері безпеки триває вже багато років. Американські військові використовують румунські бази для логістики, навчань і розміщення сил у регіоні.