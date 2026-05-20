Про деталі американсько-ізраїльського плану пише The New York Times.

Як США та Ізраїль планували змінити владу?

Через кілька днів після того, як Ізраїль вбив верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та інших вищих посадових осіб режиму, президент Трамп розмірковував над зміною режиму в Тегерані.

Вибір впав на Махмуда Ахмадінежада, колишнього президента Ірану. Під час свого перебування при владі у 2005 – 2013 роках він був відомий радикальними поглядами.

У перший день війни експрезидент був поранений внаслідок ізраїльської атаки по його будинку у Тегерані. Ізраїльським військовим вдалось вбити охоронців Ахмадінежада, які були вартовими орпусу ісламської революції. Цей удар був спрямований на те, щоб звільнити політика від домашнього арешту та привести до влади. Він вижив, але після промаху розчарувався в плані зміни режиму і зник. Його місцеперебування та стан здоров'я невідомі.

Американські високопосадовці зазначають, що у перші дні війни США та Ізраїль намагались знайти прагматика, який зміг би очолити країну. Була інформація, що деякі в іранському режимі будуть готові працювати зі Сполученими Штатами навіть, якщо цих людей не можна буде назвати "помірними" у своїх поглядах.

Трамп, засліплений успіхом рейду американських військ у Каракасі та викраденням Ніколаса Мадуро, сподівався втілити цю ж модель і в Тегерані. Він розраховував знайти політика, готового співпрацювати зі Штатами, як це робить нинішня очільниця Венесуели Делсі Родрігес.

Хто такий Махмуд Ахмадінежад?

Ахмадінежад був президентом Ірану (нагадаємо, що в цій країні найвищою посадовою особою є Верховний лідер) з 2005 по 2013 рік. Він закликав "стерти Ізраїль з карти світу", був рішучим прихильником ядерної програми Ірану та запеклим критиком Сполучених Штатів.

Також політик був відомим тим, що жорстоко розправлявся з інакомисленням в країні. Експрезидент запевняв нібито в "Ірані не було жодного гея" та заперечував факт Голокосту.

Після свого президентства Ахмадінежад мав відкриті конфлікти з лідерами режиму та звинувачував їх у корупції. Він хотів балотуватись на виборах і надалі, проте був дискваліфікований. Останні роки пересування політика все більше обмежувалися його будинком у Тегерані.

У 2019 році експрезидент сказав в інтерв'ю, що Іран та США мають налагоджувати співпрацю. Ахмадінежада звинувачували у занадто тісних зв'язках із Заходом та навіть у шпигунстві на користь Ізраїлю.

У 2022 році Махмуд Ахмадінежад став одним із небагатьох іранських політиків, які засудили російсько-українську війну. 2 березня 2022 року він опублікував пост у соцмережах на підтримку України, де назвав Росію "сатанинською країною".

