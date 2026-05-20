О деталях американо-израильского плана пишет The New York Times.

Как США и Израиль планировали сменить власть?

Через несколько дней после того, как Израиль убил верховного лидера Ирана Али Хаменеи и других высших должностных лиц режима, президент Трамп размышлял над сменой режима в Тегеране.

Выбор пал на Махмуда Ахмадинежада, бывшего президента Ирана. Во время своего пребывания у власти в 2005 – 2013 годах он был известен радикальными взглядами.

В первый день войны экс-президент был ранен в результате израильской атаки по его дому в Тегеране. Израильским военным удалось убить охранников Ахмадинежада, которые были стражами орпуса исламской революции. Этот удар был направлен на то, чтобы освободить политика от домашнего ареста и привести к власти. Он выжил, но после промаха разочаровался в плане смены режима и исчез. Его местонахождение и состояние здоровья неизвестны.

Американские чиновники отмечают, что в первые дни войны США и Израиль пытались найти прагматика, который смог бы возглавить страну. Была информация, что некоторые в иранском режиме будут готовы работать с Соединенными Штатами даже, если этих людей нельзя будет назвать "умеренными" в своих взглядах.

Трамп, ослепленный успехом рейда американских войск в Каракасе и похищением Николаса Мадуро, надеялся воплотить эту же модель и в Тегеране. Он рассчитывал найти политика, готового сотрудничать со Штатами, как это делает нынешняя руководительница Венесуэлы Делси Родригес.

Кто такой Махмуд Ахмадинежад?

Ахмадинежад был президентом Ирана (напомним, что в этой стране высшим должностным лицом является Верховный лидер) с 2005 по 2013 год. Он призвал "стереть Израиль с карты мира", был решительным сторонником ядерной программы Ирана и яростным критиком Соединенных Штатов.

Также политик был известен тем, что жестоко расправлялся с инакомыслием в стране. Экс-президент уверял якобы в "Иране не было ни одного гея" и отрицал факт Холокоста.

После своего президентства Ахмадинежад имел открытые конфликты с лидерами режима и обвинял их в коррупции. Он хотел баллотироваться на выборах и в дальнейшем, однако был дисквалифицирован. Последние годы передвижения политика все больше ограничивались его домом в Тегеране.

В 2019 году экс-президент сказал в интервью, что Иран и США должны налаживать сотрудничество. Ахмадинежада обвиняли в слишком тесных связях с Западом и даже в шпионаже в пользу Израиля.

В 2022 году Махмуд Ахмадинежад стал одним из немногих иранских политиков, которые осудили российско-украинскую войну. 2 марта 2022 года он опубликовал пост в соцсетях в поддержку Украины, где назвал Россию "сатанинской страной".

