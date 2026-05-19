Об этом сообщает издание Al Arabiya.

Какое условие выдвинул Иран в рамках мирного соглашения?

Источники медиа отмечают, что обновленное иранское предложение по миру предусматривает многоэтапное длительное перемирие с политическими формулировками, которые позволили бы Тегерану "сохранить лицо".

В то же время Иран готов лишь заморозить, а не полностью остановить свою ядерную программу, тогда как 400 килограммов высокообогащенного урана, согласно договоренностям, должны быть переданы России.

Кроме этого, иранский режим предлагает поэтапное и контролируемое открытие Ормузского пролива. Отмечается в этом процессе примут участие Пакистан и Оман – как гаранты соглашения.

СМИ пишут, что вопрос о морском пути планируют отделить от ядерного и обогащения урана, тем самым вынести более сложные вопросы на следующие раунды переговоров.

Что о таком предложении Ирана говорят в США?

Axios пишет, что один американский чиновник считает обновленное иранское предложение лишь незначительным улучшением по сравнению с предыдущей версией, впрочем, этого недостаточно для заключения сделки. В то же время Вашингтон готов разморозить лишь четверть замороженных иранских активов, однако Тегеран настаивает на пересмотре этой позиции.

Тогда как иранское агентство Tasnim сообщило, что США согласились на временное исключение из нефтяных санкций во время переговоров – иранская сторона это не подтвердила.

Важно! Политтехнолог Юрий Подорожний в комментарии 24 Канала заявил, что в США планируется запускаться очередная процедура импичмента Дональда Трампа. Американский лидер дошел до точки, когда уже третий раз в своей истории президентства будет иметь расследование по импичменту.



Отметим, что американская разведка обнаружила, что несмотря на интенсивные атаки США и Израиля по Ирану, последний сохранил 70% своего арсенала баллистических ракет и примерно 75% довоенного запаса мобильных пусковых установок. Кроме того, иранский режим уже восстановил и открыл почти все подземные хранилища, отремонтировал часть поврежденных ракет и даже завершил производство новых ракет, которые были почти готовы еще до начала войны. Но несмотря на эти факты администрация Трампа заявляет о неизбежной и очень быстрой победе.

Что этому предшествовало?

Напомним, 18 мая Пакистан передал США обновленное предложение мирного соглашения от Ирана, однако детали его неизвестны.

Сейчас Вашингтон настаивает на сворачивании ядерной программы Ирана и разблокировании Ормузского пролива. В то же время Тегеран требует компенсаций за нанесенный войной ущерб, прекращения блокады портов и остановки боевых действий.

В то же время терпение Дональда Трампа заканчивается, поэтому он отмечает, что время Ирана истекает и призывает к быстрым решениям. В случае отсутствия прогресса американский лидер пригрозил Тегерану новыми серьезными последствиями.

Переговоры США и Ирана в очередной раз зашли в тупик – США предупреждают о новых военных ударах. США и Израиль усилили военную координацию, также рассматриваются варианты авиаударов и специальных операций.