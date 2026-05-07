Об этом говорится в материале The Washington Post.

В каком положении сейчас находится Иран?

По данным американской разведки, несмотря на несколько недель интенсивных ударов США и Израиля, у Тегерана осталось около 75% довоенного запаса мобильных пусковых установок и примерно 70% ракетного арсенала.

Американский чиновник также сообщил, что иранскому режиму удалось восстановить и вновь открыть почти все подземные хранилища, отремонтировать часть поврежденных ракет и даже завершить производство новых ракет, которые были почти готовы еще до начала войны.

В то же время Дональд Трамп на днях в Овальном кабинете представил значительно более оптимистичную оценку ситуации.

Их ракеты в основном уничтожены, у них, видимо, 18 – 19 процентов, но это не так много по сравнению с тем, что у них было,

– сказал он.

Как отмечают в The Washington Post, Трамп, министр обороны Пит Гегсет и другие представители администрации последовательно называют войну убедительной военной победой США – несмотря на то, что Иран отказывается выполнять требования Вашингтона.

Накануне Трамп также заявлял, что экономика Ирана "разрушается", национальная валюта "ничтожна", а власть якобы уже не способна выплачивать деньги своим военным.

Впрочем, несмотря на гибель верховного лидера, других высокопоставленных чиновников и потери значительной части военной техники в результате ракетных ударов, Иран сохраняет стойкость.

Один из американских чиновников, который общался с журналистами WP, заявил, что способность Ирана выдерживать длительное экономическое давление может быть даже выше, чем оценивает ЦРУ. По его словам, руководство страны стало более радикальным, более решительным и уверенным в том, что способно пережить политическое давление США и подавить внутреннее сопротивление.

Для сравнения, подобные режимы годами выдерживали длительные эмбарго и войны, которые велись преимущественно с помощью авиаударов,

– сказал чиновник.

Интересно! Политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко в комментарии 24 Канала также отметил, что высказывания Дональда Трампа об окончании войны выглядят не слишком реалистично. По его словам, блокада портов продолжается, удары Израиля по "Хезболле" также, а проход Ормузским проливом до сих пор ограничен. Как следствие, можно утверждать, что война на Ближнем Востоке фактически продолжается.

С начала войны 28 февраля Иран фактически закрыл Ормузский пролив – один из ключевых маршрутов транспортировки нефти из Персидского залива.

Через неделю после достижения перемирия 7 апреля Трамп ввел морскую блокаду Ирана и распространил ее на все суда, заходящие или выходящие из иранских портов. Это произошло после срыва американо-иранских мирных переговоров в Пакистане.

Тогда Трамп заявил, что Иран находится в "очень плохом положении".

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что из-за блокады Иран ежедневно теряет около 500 миллионов долларов.

Впрочем, по оценкам ЦРУ, Иран сможет выдерживать американскую блокаду от 90 до 120 дней, а возможно и дольше, прежде чем столкнется с серьезным экономическим кризисом.

По словам одного из собеседников, Тегеран использует нефтяные танкеры как хранилища для нефти, поскольку из-за блокады они фактически не работают. Кроме того, Иран сокращает добычу на нефтяных месторождениях, чтобы сохранить функциональность скважин.

Могут ли США и Иран заключить мирное соглашение?

6 мая издание Axios сообщило, что руководство США согласилось приостановить миссию "Проект Свобода" в Ормузском проливе из-за прогресса в переговорах с иранским режимом.

По данным источников, представители США и Ирана якобы готовы подписать одностраничный меморандум, который предусматривает завершение войны на Ближнем Востоке. Основой документа станет 14-пунктный американский план прекращения войны и начало 30-дневных переговоров по судоходству в Ормузском проливе, ядерной программы Ирана и возможной отмены санкций США.

В соцсети Truth Social Дональд Трамп заявил, что война может завершиться, если Иран согласится выполнить все условия. В то же время президент США предостерег, что в случае отказа Тегерана от сделки Вашингтон может прибегнуть к значительно более жестким мерам.