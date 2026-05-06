Он заверил, что это из-за прогресса переговоров с Ираном. В Reuters рассказали о текущей ситуации.

Смотрите также С авиацией и 15 тысячами военных: как Трамп собирался освобождать суда в Ормузском проливе

Трамп временно сворачивает операцию "Свобода" в Ормузском проливе: как он это объясняет?

Дональд Трамп поздно вечером 5 мая по Киеву написал сообщение Truth Social, где заявил, что на какой-то небольшой промежуток времени остановит операцию "Свобода". Та предусматривала сопровождение кораблей военными США через Ормузский пролив.

Глава Белого дома объяснил такое решение "впечатляющим военным успехом" американцев в регионе и "значительным прогрессом по заключению полного и окончательного соглашения с Ираном". За "короткое время" этой паузы Трамп хочет "увидеть, можно ли завершить и подписать Соглашение".

Реакции со стороны Тегерана на момент публикации не было. Интересно, что государственный секретарь США Марко Рубио буквально за несколько часов перед сообщением Трампа заявлял такое, как цитирует Bloomberg: "Операция "Эпическая ярость" завершена", – и теперь в приоритете как раз операция "Свобода".

Остается ли Ормузский пролив в блокаде?

В этом же сообщении Дональд Трамп написал, что блокада Ормузского пролива американцами продолжит действовать. Заметим, что фактически он закрыт с начала войны 28 февраля, что и вызвало скачки цены на нефть и другие товары по всему миру.

Иран перекрыл пролив со своей стороны для судов недружественных стран, США со своей, блокируя иранские порты. "Свободу" – сопровождение коммерческих судов – Трамп провозгласил 4 мая, но с тех пор обе стороны заявляли обратное: Белый дом – что США обеспечили проход судов, Иран – что ни одно судно не прошло.

Касаемо влияния этих событий на Ближнем Востоке на Украину, на важный аспект указал дипломат и бывший чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Стивен Пайфер в разговоре с 24 Каналом. Он отметил, что Белый дом ослабил санкции на экспорт российской нефти, а это дало Кремлю "примерно на 150 миллионов долларов в день больше от продажи нефти". Эти деньги, понятное дело, идут на финансирование захватнической войны против Украины.

Какая сейчас ситуация на Ближнем Востоке?

Непонятно, на какой стадии переговоры Ирана и США, но о конкретных успехах подтвержденной информации нет. Более того, СМИ все чаще пишут о реальной угрозе новой эскалации.

5 мая в ОАЭ заявили, что ПВО снова была вынуждена отражать ракетную и дроновую атаку со стороны Ирана. Но в Тегеране это отрицали, хотя признали некое противодействие агрессии США.