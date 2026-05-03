Об изменении позиции Ирана узнало издание Al Arabiya.

На какие уступки готов пойти Иран на переговорах с США?

По данным Reuters, сначала Иран предлагал сосредоточиться на восстановлении судоходства в Ормузском проливе и прекращении американской морской блокады, а переговоры по ядерной программе отложить на потом.

Теперь же Тегеран якобы готов обсуждать ядерную программу и предлагает ограничить обогащение урана до 3,5% и постепенно сокращать запасы обогащенного урана.

Также предложение предусматривает постепенное открытие Ормузского пролива в обмен на снятие американской блокады.

Кроме того, Иран больше не требует от США вывести войска из региона. Вместо этого Тегеран хочет уменьшения американского военного присутствия у своих границ и международных гарантий безопасности от будущих атак.

Что этому предшествовало?

На днях Иран передал США новое мирное предложение из 14 пунктов, которое предусматривает быстрое урегулирование конфликта – в течение 30 дней.

Среди условий Ирана: гарантии безопасности от будущих атак, вывод американских войск из региона вблизи Ирана, снятие морской блокады, отмена санкций, размораживание активов и выплата компенсаций.

Также предлагается прекратить боевые действия в различных регионах, в частности в Ливане, и изменить систему управления Ормузским проливом.

По этому плану, после первого соглашения стороны еще месяц должны были бы вести переговоры по иранской ядерной программе.

Как пишет CNN, президент США Дональд Трамп заявил, что предложение Ирана по урегулированию конфликта является неприемлемым. Он отметил, что внимательно его изучил, но не может согласиться с условиями Тегерана.

По его словам, Иран якобы хочет договоренностей, однако в предложенном виде соглашение его не устраивает.