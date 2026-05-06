Він запевнив, що це через прогрес переговорів з Іраном. У Reuters розповіли про поточну ситуацію.

Дивіться також З авіацією та 15 тисячами військових: як Трамп збирався звільняти судна в Ормузькій протоці

Трамп тимчасово згортає операцію "Свобода" в Ормузькій протоці: як він це пояснює?

Дональд Трамп пізно ввечері 5 травня за Києвом написав повідомлення Truth Social, де заявив, що на якийсь невеликий проміжок часу зупинить операцію "Свобода". Та передбачала супровід кораблів військовими США через Ормузьку протоку.

Глава Білого дому пояснив таке рішення "здатним вразити військовим успіхом" американців у регіоні та "значним прогресом щодо укладення повної та остаточної угоди з Іраном". За "короткий час" цієї паузи Трамп хоче "побачити, чи можна завершити та підписати Угоду".

Реакції з боку Тегерана на момент публікації не було. Цікаво, що державний секретар США Марко Рубіо буквально за кілька годин перед повідомленням Трампа заявляв таке, як цитує Bloomberg: "Операція "Епічна лють" завершена", – і тепер у пріоритеті якраз операція "Свобода".

Чи залишається Ормузька протока у блокаді?

У цьому ж повідомленні Дональд Трамп написав, що блокада Ормузької протоки американцями продовжить діяти. Зауважимо, що фактично вона закрита з початку війни 28 лютого, що й спричинило стрибки ціни на нафту та інші товари по всьому світу.

Іран перекрив протоку зі свого боку для суден недружніх країн, США зі свого, блокуючи іранські порти. "Свободу" – супровід комерційних суден – Трамп проголосив 4 травня, а проте відтоді обидві сторони заявляли протилежне: Білий дім – що США забезпечили прохід суден, Іран – що жодне судно не пройшло.

Щодо впливу цих подій на Близькому Сході на Україну, на важливий аспект вказав дипломат та колишній надзвичайний та повноважний посол США в Україні Стівен Пайфер у розмові з 24 Каналом. Він наголосив, що Білий дім послабив санкції на експорт російської нафти, а це дало Кремлю "приблизно на 150 мільйонів доларів на день більше від продажу нафти". Ці гроші, ясна річ, ідуть на фінансування загарбницької війни проти України.

Яка зараз ситуація на Близькому Сході?

Незрозуміло, на якій стадії переговори Ірану та США, але про конкретні успіхи підтвердженої інформації немає. Ба більше, ЗМІ все частіше пишуть про реальну загрозу нової ескалації.

5 травня в ОАЕ заявили, що ППО знову була змушена відбивати ракетну та дронову атаку з боку Ірану. Але в Тегерані це заперечили, хоча визнали якусь протидію агресії США.