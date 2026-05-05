Про це в рамках Київського безпекового форуму розповів 24 Каналу дипломат та колишній надзвичайний та повноважний посол США в Україні Стівен Пайфер, наголосивши, що через ескалацію на Близькому Сході накопичилось чимало чинників, які не є позитивними для України. Також, якщо Ормузька протока не буде розблокована до липня, то Україна і увесь світ зіткнеться із дефіцитом добрив та засобів щодо захисту рослини, і це може завдати шкоди врожаю.

Які преференції отримала Росія через війну на Близькому Сході?

Пайфер назвав три наслідки війни на Близькому Сході, що негативно впливають на Україну.

Один із наслідків у тому, що з початком війни у Перській затоці зріс попит на ракети Patriot та інші складні системи оборони. На жаль, існує обмежений ресурсний потенціал, який має одночасно покривати потреби США, Перської затоки та України. Київ у цьому контексті змагається з Перською затокою,

– пояснив він.

Це, на думку дипломата, має негативний вплив, тому що, імовірно, у найближчій перспективі Україна постане перед труднощами з отримуванням ракет Patriot, які необхідні для захисту від російських балістичних ракетних атак.

"Другий наслідок – це рішення американського уряду послабить санкції на експорт російської нафти. За певними розрахунками, російський уряд отримує приблизно на 150 мільйонів доларів на день більше від продажу нафти, порівняно з приблизно шістьма тижнями раніше, коли діяли санкції", – зауважив він.

Зверніть увагу! На думку ректора Міжнародного інституту бізнесу Олександра Савченка, послаблення нафтових санкцій для Росії з боку США через ситуацію у Перській затоці дозволить Кремлю суттєво скоротити дефіцит державного бюджету. За його підрахунками, якщо конфлікт на Близькому Сході продовжиться, а високі ціни на нафту зберігатимуться, тоді Росія до кінця 2026 року може отримати близько 40 – 45 мільярдів доларів до бюджету.

Йдеться про 4 – 5 мільярдів доларів на місяць, і це, за словами екснадзвичайного та повноважного посла США в Україні, є значною сумою. І ці кошти відкладають момент, коли Володимиру Путіну доведеться ухвалити складні рішення щодо розподілу витрат між військовими потребами та соціальними програмами.

Варто знати. Володимир Зеленський заявив, що через конфлікт на Близькому Сході фактично встали на паузу перемовини з боку Росії або США. Також, за словами президента, відсутні ознаки щодо того, коли та де можуть пройти переговори, організовані Вашингтоном. Зеленський припустив, що все залежатиме від того, як "розвиватиметься ситуація на Близькому Сході".

Третій негативний наслідок, на його думку, пов'язаний з тим, що сталося між Вашингтоном і його союзниками по НАТО за останні шість тижнів.

"Загалом за останні 15 місяців США ставилися щодо союзників недоречно. Вони запроваджували довільні тарифи, загрожували захопленням Гренландії та заявляли про Канаду, як про 51-й штат, принижували внесок союзників в Афганістані, де більше тисячі військових НАТО загинули, воюючи пліч-о-пліч з американцями. А також переклали увесь фінансовий тягар підтримки України на Європу", – підкреслив Стівен Пайфер.

Водночас Сполучені Штати вступили у війну з Іраном, не порадившись зі своїми союзниками. А коли виникла проблема з блокування Ормузької протоки, Вашингтон, як наголосив дипломат, згадав про партнерів. Однак вони не підтримали США, і зрозуміло, чому. Проте саме це створило ще більший розкол між Вашингтоном та НАТО.

Однак це викликає радість у Москві. При цьому Україні теж краще, коли Сполучені Штати та Європа діють злагоджено,

– відзначив Пайфер.

Тому, на його думку, конфлікт між США та іншими країнами НАТО є також негативним наслідком для України.

Україні вдалося укласти Drone Deal з країнами Близького Сходу: що це означає?

Україна підписала 10-річні договори у межах Drone Deal із Саудівською Аравією, ОАЕ та Катаром. За словами Володимира Зеленського, Київ мав запити ще від 11 країн. Домовленості передбачають створення виробничих ліній не лише в України, а й в інших країнах, та спільні нові технології, у які інвестуватимуть союзники.

На думку полковника армії Великої Британії у відставці Філіпа Інгрема, Дональд Трамп раніше в Овальному кабінеті сказав Володимиру Зеленському, що у нього немає карт. Проте після того, як президент України зумів скористатися ситуацією на Близькому Сході та знайшов застосування досвіду Києва у протидії загрозі "Шахедів" у цьому регіоні, він "дістав цілий фул хаус і виклав його на стіл". На думку Інгрема, це "дратує Дональда Трампа".