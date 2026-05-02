Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса, пояснивши, що зараз вже є дефіцит газу, нафти, особливо дизелю та авіаційного пального. Як наслідок в Європі скорочують кількість авіарейсів або підвищують на них ціни, що б'є по туризму.

Які наслідки від тривалої блокади Ормузької протоки?

Через загострення на Близькому Сході під питанням – модель функціонування міста Дубай (ОАЕ), яке раніше вважалось тихою гаванню. Тим часом у Пакистані виникли блекаути, а турецький центробанк розпродає свій золотий запас. Тобто, зі слів економіста, вже зараз країни відчувають певний шок.

Влітку Україна і увесь світ відчує дефіцит добрив, засобів протидії тим же колорадським жукам, аби захистити рослини. Якщо Ормузька протока до липня не буде розблокована, то в нас ще буде удар по врожаю,

– прогнозує Фурса.

З його слів, якщо меншим буде врожай, то вищими стануть ціни на продукцію. Він оцінює ситуацію наразі як несприятливу і вказує на те, що Трамп не відступає, бо ринки на нього не тиснуть через свої настрої, що все буде нібито добре.

Ціни на бензин зростають, це призводить до високої інфляції, як наслідок – всі центробанки відмовились знижувати облікову ставку. Виникають проблеми з іпотеками.

Це як метастази від того, що відбувається довкола Ормузької протоки. Зараз вони розповсюджуються по світовій економіці, але організм це ігнорує. А потім раптом виявиться, що вже умовно 4 стадія. Сьогодні все йде до того,

– пояснив Фурса.

На думку економіста, Іран нині відчуває, що може дотиснути Трампа. Американський президент капітулювати не може. Все це, зі слів Фурси, призводить до глухого кута. Він переконаний, що чим більше проблема ігноруватиметься, тим вона лише посилюватиметься.

"Якби протоку відкрили й закрили протягом двох тижнів, це була б одна ступінь проблеми. Зараз вже пішов другий місяць. Це означає, що той дефіцит, який є на ринку, поширюється. Коли Ормузьку протоку розблокують, ціна на нафту одразу не впаде. Бо був дефіцит, країни використовували свої запаси, тому вони намагатимуться їх знову поповнити", – зазначив Фурса.

Зі слів економіста, про дешеву нафту можна до кінця року забути. Це для України боляче не лише тому, що буде дорогий бензин, а й через те, що у Путіна будуть великі доходи.

До відома! Через загострення на Близькому Сході у червні – липні низка країн може відчути суттєвий дефіцит нафти. Фінансовий директор однієї з найбільших енергетичних корпорацій світу ConocoPhillips Енді О'Браєн пояснив, що ринки мали пільговий період, коли судна, які в кінці лютого вийшли з Перської затоки, ще були у водах, але нині вони дійшли до місць призначення. Тому прогнозується, що певні держави, які є залежними від імпорту, можуть стикатися з критичним дефіцитом.

