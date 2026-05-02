Іран хоче зняття блокади, тому готовий до поступок. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на поінформовані джерела.

Що відомо про пропозицію, яку передав Іран?

За даними видання, Тегеран пропонує паралельно обговорювати питання безпеки судноплавства в Ормузькій протоці та умови зняття обмежень, зокрема припинення блокади іранських портів. Раніше Іран наполягав на тому, що зняття блокади має бути попередньою умовою для будь-яких переговорів, однак тепер позиція виглядає більш гнучкою.

Окремим елементом пропозиції є обговорення іранської ядерної програми в обмін на пом'якшення або скасування санкцій США. Також, за інформацією співрозмовників WSJ, Іран через посередників повідомив про готовність розпочати переговори вже на початку наступного тижня у Пакистані, якщо Вашингтон погодиться на діалог.

Попри це, між сторонами залишаються принципові розбіжності. США традиційно наполягають на стримуванні ядерних амбіцій Ірану та гарантіях безпеки в регіоні, тоді як Тегеран вимагає зняття економічного тиску та обмежень, які він вважає незаконними.

До слова, військовослужбовець та політичний консультант Олександр Антонюк розповів 24 Каналу, що військова операція США в Ірані триває вже два місяці, але є загроза, що все затягнеться на роки, а може і десятиліття. За словами Антонюка, ймовірно, Трамп розраховував, що Штати зможуть скинути іранський режим після інтенсивного бомбардування, проте не врахував, що Іран вже не один рік живе в умовах тотального обмеження.

Варто зазначити, що попри відкриту ворожнечу на полі бою, у дипломатичному полі зберігаються непрямі контакти між країнами. За даними джерел, комунікація триває через низку посередників, зокрема Пакистан, Катар, Єгипет і Туреччину, що дозволяє підтримувати канал обміну позиціями навіть за відсутності прямих переговорів.

Як оцінив Трамп пропозицію Ірану?

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що не задоволений мирними пропозиціями Ірану, попри заяви Тегерана про готовність укласти угоду. Він також зазначив, що переговори між сторонами продовжуються, зокрема у телефонному форматі.

Відповідаючи на запитання щодо можливого відрядження американських представників до столиці Пакистану для участі в черговому раунді переговорів, Трамп наголосив, що наразі контакти з Іраном здійснюються виключно у телефонному режимі.

Нагадаємо, що низка ЗМІ повідомляли про те, що Білий дім поінформував Конгрес США, що війна з Іраном вважається завершеною, попри збереження американської військової присутності в регіоні. Водночас президент Дональд Трамп не став звертатися за дозволом Конгресу на продовження військових дій після 1 травня, хоча, за оцінками, загроза з боку Ірану й надалі залишається суттєвою.