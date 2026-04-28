Що загрожує Малаккській протоці?

Вона забезпечує понад п'яту частину світової морської торгівлі та вважається найзавантаженішим вузьким місцем у світі. Однак нещодавно один із високопосадовців Індонезії припустив можливість запровадження транзитних зборів, попри міжнародні правила, що гарантують вільний прохід. Це порушило питання про стабільність перевезень у регіоні, передає Bloomberg.

Згодом посадовці неодноразово запевняли, що протока буде відкритою і безплатною для проходу. Утім, ця ситуація показала, наскільки чутливою залишається світова торгівля до перебоїв на одному з найзавантаженіших маршрутів.

До слова, Малаккська протока з'єднує Індійський океан із Південнокитайським морем і Тихим океаном, а також забезпечує найкоротший морський маршрут між Близьким Сходом і Східною Азією. Її довжина – близько 800 кілометрів.

Де знаходиться Малаккська протока: дивіться на карті

Цим водним шляхом перевозять найрізноманітніші вантажі, зокрема нафту, скраплений природний газ, вугілля, пальмову олію та залізну руду, а також промислові товари тощо.

Цікаво! За даними Адміністрації енергетичної інформації США, у першій половині 2025 року через Малаккську протоку щодня транспортували близько 23,2 мільйона барелів нафти, зокрема для Китаю, Японії та Південної Кореї. Це більше за 20,9 мільйона барелів, які пройшли Ормузьку протоку в той самий період.

У найвужчому місці ширина складає лише 2,7 кілометра, що робить протоку вразливою за такого інтенсивного руху. Це підвищує ризик аварій, але навіть локальні перебої можуть сповільнювати перевезення й збільшувати витрати. Додатково проблеми створюють піратські атаки – торік зафіксували 108 інцидентів.

Хто контролює Малаккську протоку?

Її не контролює жодна окрема країна, але Індонезія, Малайзія та Сінгапур мають суверенні права у своїх прибережних водах і спільно координують управління цим маршрутом, для чого в 1971 році підписали спеціальну тристоронню угоду.



Межі територіальних вод країн, що оточують Малаккську протоку / Bloomberg, Flanders Marine Institute

До речі, Китай особливо залежить від протоки: як найбільший імпортер нафти, він отримує більшість морських постачань саме цим маршрутом. Тому Пекін намагається диверсифікувати логістику – через трубопроводи з Центральної Азії та Росії, а ще альтернативні коридори, зокрема через М'янму.

Водночас ця залежність лишається стратегічною вразливістю, відомою як "малаккська дилема". Ризики посилюють суперечки в Південнокитайському морі, конкуренція зі США та тіньові перевалки іранської нафти в регіоні.

