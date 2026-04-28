Что угрожает Малаккскому проливу?
Он обеспечивает более пятой части мировой морской торговли и считается самым загруженным узким местом в мире. Однако недавно один из чиновников Индонезии допустил возможность введения транзитных сборов, несмотря на международные правила, что гарантируют свободный проход. Это подняло вопрос о стабильности перевозок в регионе, передает Bloomberg.
Смотрите также Мир на грани продовольственного кризиса: блокада Ормузского пролива поднимают цены на еду
Впоследствии чиновники неоднократно уверяли, что пролив будет открытым и бесплатным для прохода. Впрочем, эта ситуация показала, сколь чувствительной остается мировая торговля к перебоям на одном из самых загруженных маршрутов.
К слову, Малаккский пролив соединяет Индийский океан с Южнокитайским морем и Тихим океаном, а также обеспечивает кратчайший морской маршрут между Ближним Востоком и Восточной Азией. Ее длина – около 800 километров.
Этим водным путем перевозят самые разные грузы, в частности нефть, сжиженный природный газ, уголь, пальмовое масло и железную руду, а также промышленные товары и т.п.
Интересно! По данным Администрации энергетической информации США, в первой половине 2025 года через Малаккский пролив ежедневно транспортировали около 23,2 миллиона баррелей нефти, в частности для Китая, Японии и Южной Кореи. Это больше 20,9 миллиона баррелей, прошедших Ормузский пролив в тот же период.
В самом узком месте ширина составляет только 2, 7 километра, что делает пролив уязвимым при таком интенсивном движении. Это повышает риск аварий, но даже локальные перебои могут замедлять перевозку и увеличивать издержки. Дополнительно проблемы создают пиратские атаки – в прошлом году зафиксировано 108 инцидентов.
Кто контролирует Малаккский пролив?
Его не контролирует ни одна отдельная страна, но Индонезия, Малайзия и Сингапур имеют суверенные права в своих прибрежных водах и совместно координируют управление по этому маршруту, для чего в 1971 году подписали специальное трехстороннее соглашение.
Границы территориальных вод стран, окружающих Малаккский пролив / Bloomberg, Фландерс-Маринский институт
Кстати, Китай особенно зависит от пролива: как крупнейший импортер нефти он получает большинство морских поставок именно по этому маршруту. Поэтому Пекин пытается диверсифицировать логистику – через трубопроводы из Центральной Азии и России, а еще альтернативные коридоры, в частности через Мьянму.
В то же время эта зависимость остается стратегической уязвимостью, известной как "малакская дилемма". Риски усугубляют споры в Южнокитайском море, конкуренция с США и теневые перевалки иранской нефти в регионе
Что происходит в Ормузском проливе?
Напомним, в Индонезии идею взыскания платы за транзит Малаккским проливом выдвинули после аналогичной инициативы Ирана по поводу Ормуза. Правда, Тегеран якобы на днях уже получил первые деньги, но кто именно мог уплатить пошлину – неизвестно.
Дональд Трамп продолжает убеждать, что США полностью контролируют этот важный объект на Ближнем Востоке. Американские военные якобы фактически перекрыли движение судов.