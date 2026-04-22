Почему Ормузский пролив критичен для агросектора?

Ормузский пролив является одним из ключевых логистических узлов мира, сообщает Financial Times. Через него проходит около пятой части глобального экспорта нефти и газа, а также значительная доля морской торговли удобрениями.

Именно удобрения являются критическим фактором для стабильности аграрного производства. Перебои с их поставками неизбежно приводят к снижению урожайности и дальнейшему росту цен на продукты.

Представитель компании Vitol Пабло Галанте Эскобар предупредил, что нынешняя ситуация является неустойчивой: падение спроса на газ со стороны промышленности уже достигло около 40%, а производство аммиака, ключевого компонента удобрений, оказалось под ударом.

Логистический коллапс и рост расходов

Блокировка пролива вызвала масштабные изменения в глобальных цепочках поставок. В частности, азиатские импортеры начали переориентироваться на альтернативные источники энергоносителей, что перегрузило другие транспортные маршруты.

Серьезную нагрузку почувствовал Панамский канал, где образовались очереди судов до 40 дней. Это существенно повысило стоимость перевозок: доставка зерна на отдельных направлениях подорожала на 50–60 процентов.

Как отмечает аналитик Clarksons Луиза Фоллис, крупные нефтяные компании готовы платить значительные суммы за приоритетный проход, тогда как аграрный сектор не имеет таких финансовых возможностей.

Риски для рынка и возможный ценовой шок

Аналитики предупреждают, что глобальные рынки недооценивают масштаб потенциального кризиса. Даже несколько месяцев перебоев могут повлиять на урожайные циклы следующих лет и вызвать дефицит продовольствия.

По словам представителя Louis Dreyfus Company Виджай Чакраварти, участники рынка не готовы к длительным сбоям в поставках.

Дополнительным фактором риска является дефицит серы – важного сырья для производства удобрений. Если правительства начнут накапливать запасы на фоне паники, это может мгновенно спровоцировать резкий рост цен. Наиболее уязвимыми остаются страны, которые зависят от импорта продовольствия.

