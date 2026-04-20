Экспорт достиг максимума за пять лет

В марте 2026 года Украина экспортировала 216,2 миллиона штук яиц, что стало самым высоким показателем за последние пять лет. Об этом сообщил Союз птицеводов Украины со ссылкой на таможенную статистику.

Смотрите также Морковь и капуста дорожают, огурцы дешевеют: что происходит на рынке овощей

По сравнению с февралем объемы поставок выросли на 23%, а в годовом измерении - на 25%. В денежном эквиваленте результаты еще более впечатляющие: выручка в марте достигла 24 миллионов долларов США, что на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего за первый квартал 2026 года на внешние рынки было отправлено 579,5 миллиона штук яиц. Это на 17% больше в физическом объеме, тогда как валютная выручка выросла сразу на 74% - до 66 миллионов долларов США.

Европа остается ключевым рынком

Основными покупателями украинских яиц остаются страны Европейского Союза, на которые приходится 74% всего экспорта. Наибольший спрос зафиксирован в Испании (26,1%), Великобритании (13,1%), Польше (11,7%) и Израиле (8,3%).

Такое распределение свидетельствует о стабильном спросе на украинскую продукцию на внешних рынках, особенно в Европе. Высокая динамика роста валютной выручки также указывает на улучшение ценовой конъюнктуры и укрепление позиций украинских производителей в международной торговле.

Цены на яйца после Пасхи: как изменилась стоимость в супермаркетах?