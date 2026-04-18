Сколько стоит десяток куриных яиц?

О том, как меняются цены на продукт во время Пасхальных праздников, говорится в материале Новости.LIVE.

Смотрите также Цены на продукты снова изменили: какой овощ стал лидером продаж и что происходит на рынке

На Пасху растет спрос к традиционному и основному продукту праздника. Больший запрос соответственно увеличивает цену на продукт. Однако после праздников, ситуация должна была стабилизироваться.

Как отмечает издание, индекс потребительских цен в апреле 2026 года составляет 102,78%. Иными словами из-за влияния праздника и других факторов куриные яйца подорожали на 2,78%.

Минимальные цены на десяток яиц (фасованных, в упаковках):

65,91 гривны – Сильпо;

66,50 гривны – Варус;

73,90 гривны – Ашан;

79,29 гривны – Новус;

79,50 гривны – Метро;

79,50 гривны – Фора;

79,90 гривны – АТБ;

85 гривен – МегаМаркет.

Заметьте! Цены анализировали по онлайн-ресурсам соответствующих сетей супермаркетов.

Если же украинцы выбирают покупку куриных яиц поштучно, цены будут ниже. В Варусе одно яйцо стоит 4,99 гривны, то есть за десяток нужно будет заплатить 49,90 гривны.

Для сравнения, цена в сети за фасованный десяток – 66,50 гривны. То есть разница или же экономия составляет 16,60 гривны. Так, покупатели не переплачивают за бренд и упаковку, которое, кстати, может быть многократным.

В то же время одно куриное яйцо в Ашане стоит 5,90 гривны (в начале апреля стоимость была 6,80 гривны). Зато в Форе придется заплатить 5,79 гривны, когда перед Пасхой стоимость составляла 6,65 гривны за единицу.

МегаМаркет не изменил цену, одно яйцо стоит 8 гривен. Однако такой показатель все равно является более выгодным в пересчете на десяток яиц, которые можно купить в готовой упаковке.

Сколько стоили яйца перед Пасхой?

По данным сайта Минфин средняя стоимость упаковки яиц категории С1 составляла 87 гривен (по состоянию на 2 апреля 2026 года).

Обратите внимание! Цена яиц зависит от категории продукта, производителя и формата упаковки.

18 апреля 2026 года цены на яйца "Квочка" категории С1 в среднем составляют 87 гривен. Средняя цена на десяток яиц "Ясенсвит" – 87,23 гривны.

По сравнению со среднемесячными показателями марта 2026 года, нынешние цены на продукт остаются выше. Так в третьем месяце 10 яиц "Квочка" стоили 85,41 гривны, а "Ясенсвит" – 84,21 гривны.

Что еще нужно знать о ценах на продукты в Украине?