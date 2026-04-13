Какой спрос на овощи и фрукты в апреле 2026 года?

О том, на какие продукты растет спрос и как меняется их цена, говорится на ресурсе EastFruit.

Спросом больше всего пользовались продукты борщевого набора, хотя их предложение уменьшается. Однако лидером продаж на неделе стал картофель, где покупка растет.

Увеличивается предложение от продавцов огурца и редиса. Что же касается капусты, то пекинку предлагали реже, чем брокколи.

По белокочанной капусте – цены уменьшились, а вот стоимость помидоров продолжает расти.

Зато во фруктово-ягодном сегменте увеличилось продаж яблок.



Как изменился спрос на овощи и фрукты в течение последней недели / Инфографика EastFruit

Как изменились цены на овощи и фрукты?

Так, цены на белокочанную капусту продолжают уменьшаться. Если неделю назад отпускные цены на продукт были на уровне 6 – 9 гривен за килограмм, то сейчас показатель составляет 2 – 8 гривен за килограмм.

Однако цены на молодую капусту резко выросли до 80 – 95 гривен/килограмм, против предыдущих 25 – 30 гривен. Относительно пекинской капусты, стоимость увеличилась почти вдвое. Так, отпускные цены на килограмм стартуют от 43 гривен и остаются в пределах 48 гривен. Накануне же показатель был 27 – 32 гривны.

Столовая свекла подорожал, его отпускная цена составляла 8 – 10 гривен/килограмм. Что же касается стоимости помидоров – из-за ограниченного предложения цена килограмма овоща выросла на 20 гривен, до 180 – 190 гривен.

Заметьте! По данным сайта Минфин по состоянию на 12 апреля средняя цена за килограмм красных помидоров в супермаркетах составляла 262,44 гривны. А вот розовые помидоры стоили еще дороже – в среднем 348,43 гривны за килограмм.

В частности кабачки и баклажаны незначительно подешевели. Последняя цена на прошлой неделе составляла 125 – 135 гривен/килограмм и 190 – 210 гривен/килограмм соответственно.

Дешевеет также зелень. Цены на зеленый лук упали от 200 – 220 гривен до 100 – 160 гривен за килограмм. Укроп стоил 345 – 355 гривен, что на 45 – 55 гривен дешевле. Уменьшились в цене до 345 – 355 гривен за килограмм и 90 – 120 гривен за килограмм соответственно петрушка и салат.

Отпускная цена на редис остается стабильной, 68 – 75 гривен за килограмм.

Цены на картофель тоже несколько изменились. Если раньше показатель составлял 5 – 12 гривен за килограмм, то последняя отпускная цена была на уровне 6 – 11 гривен.

Относительно фруктов – ценовая ситуация стабильная. Предельная граница стоимости яблок снизилась до 18 гривен за килограмм, хотя ранее была на уровне 25 гривен. В частности подорожала клубника в пределах 10 гривен. Обновленные цены 160 – 180 гривен/килограмм.



Как изменились цены на овощи, фрукты и зелень в течение последней недели / Скриншот таблиц EastFruit

Что будет с ценами на урожай в 2026 году?

В комментарии для AgroPortal президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник рассказал, что новый сезон, который начинается в апреле, будет иметь существенные изменения.

В начале 2025 года аграрии засеяли много площадей овощными культурами, таким образом мы получили значительное перепроизводство, при этом спрос проседает. Потому что на более дорогие нишевые овощи и фрукты он больше коррелирует с уровнем покупательной способности потребителя. Корреляция спроса на борщевой набор все же меньше, поскольку это базовые овощи,

– объяснил Баштанник.

Другими словами это означает, что когда средние цены овощей борщевого набора остаются в пределах 10 гривен за килограмм, то фермеры реализуют продукцию по 6 – 7 гривен/килограмм. Такая ситуация невыгодна, поэтому высаживать овощей будут меньше и цены на них будут расти.

Цены на борщевой набор вырастут вследствие более высокой себестоимости, инфляции и уменьшения площадей под овощными в этом сезоне. Тот, кто посеял в прошлом году капусту и сегодня продает ее по 5 гривен/килограмм, недоволен и, очевидно, второй раз не будет сеять,

– добавил эксперт.

То есть из-за низких цен и малой окупаемости в новом сезоне фермерам будет проще засадить меньше овощей и создавать на меньшее количество продуктов больший спрос. Тогда стоимость будет увеличиваться, а ценовые условия для хозяев станут более выгодными.

Что еще нужно знать о ценах на продукты в апреле 2026 года?