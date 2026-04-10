Спрос растет, запасы сокращаются
По данным аналитиков EastFruit, на этой неделе в Украине зафиксировано повышение цен на качественную морковь. Основной причиной стало сочетание активного спроса и ограниченного предложения.
Оптовые компании и розничные сети активно закупают корнеплоды, тогда как запасы в хозяйствах быстро сокращаются. В результате фермеры получили возможность пересмотреть цены в сторону роста.
Сейчас морковь продается по 6–13 гривен за килограмм, что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
Сезонный фактор и дефицит качества
Эксперты объясняют положительную ценовую динамику сезонным истощением запасов качественной продукции. Чем ближе к новому урожаю, тем сложнее найти морковь высокого качества в нужных объемах.
Участники рынка отмечают, что закупщикам все чаще приходится сталкиваться с дефицитом предложения. Это дополнительно поддерживает цены на продукцию.
Обратите внимание! В то же время в годовом измерении морковь остается значительно дешевле: нынешние цены примерно на 69% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Сейчас, по данным "Минфина", цены на морковь в супермаркетах популярных сетей установились на таком уровне:
- Metro 8,80 гривны за килограмм;
- Auchan 9,90 гривны за килограмм;
- Megamarket 19 гривны за килограмм;
- Сильпо 9,80 гривны за килограмм;
- АТБ 8,89 гривны за килограмм.
Украинская капуста теряет цену: на рынок давят импорт и качество
В Украине белокочанная капуста стремительно дешевеет из-за ухудшения качества продукции и роста импорта.
Цены на капусту упали на 22% за неделю, и они на 88% ниже, чем в прошлом году, из-за слабого спроса и конкуренции с импортом.