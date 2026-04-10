Спрос растет, запасы сокращаются

По данным аналитиков EastFruit, на этой неделе в Украине зафиксировано повышение цен на качественную морковь. Основной причиной стало сочетание активного спроса и ограниченного предложения.

Оптовые компании и розничные сети активно закупают корнеплоды, тогда как запасы в хозяйствах быстро сокращаются. В результате фермеры получили возможность пересмотреть цены в сторону роста.

Сейчас морковь продается по 6–13 гривен за килограмм, что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Сезонный фактор и дефицит качества

Эксперты объясняют положительную ценовую динамику сезонным истощением запасов качественной продукции. Чем ближе к новому урожаю, тем сложнее найти морковь высокого качества в нужных объемах.

Участники рынка отмечают, что закупщикам все чаще приходится сталкиваться с дефицитом предложения. Это дополнительно поддерживает цены на продукцию.

Обратите внимание! В то же время в годовом измерении морковь остается значительно дешевле: нынешние цены примерно на 69% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Сейчас, по данным "Минфина", цены на морковь в супермаркетах популярных сетей установились на таком уровне:

Metro 8,80 гривны за килограмм;

Auchan 9,90 гривны за килограмм;

Megamarket 19 гривны за килограмм;

Сильпо 9,80 гривны за килограмм;

АТБ 8,89 гривны за килограмм.

