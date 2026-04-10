Попит зростає, запаси скорочуються

За даними аналітиків EastFruit, цього тижня в Україні зафіксовано підвищення цін на якісну моркву. Основною причиною стало поєднання активного попиту та обмеженої пропозиції.

Оптові компанії та роздрібні мережі активно закуповують коренеплоди, тоді як запаси в господарствах швидко скорочуються. У результаті фермери отримали можливість переглянути ціни в бік зростання.

Наразі морква продається по 6–13 гривень за кілограм, що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Сезонний фактор і дефіцит якості

Експерти пояснюють позитивну цінову динаміку сезонним виснаженням запасів якісної продукції. Чим ближче до нового врожаю, тим складніше знайти моркву високої якості у потрібних обсягах.

Учасники ринку зазначають, що закупівельникам дедалі частіше доводиться стикатися з дефіцитом пропозиції. Це додатково підтримує ціни на продукцію.

Зверніть увагу! Водночас у річному вимірі морква залишається значно дешевшою: нинішні ціни приблизно на 69% нижчі, ніж за аналогічний період минулого року.

Наразі, за даними "Мінфіну", ціни на моркву у супермаркетах популярних мереж встановилися на такому рівні:

Metro 8,80 гривні за кілограм;

Auchan 9,90 гривні за кілограм;

Megamarket 19 гривні за кілограм;

Сільпо 9,80 гривні за кілограм;

АТБ 8,89 гривні за кілограм.

