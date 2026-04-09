Якість падає, фермери розпродають запаси

За даними щоденного моніторингу EastFruit, більшість українських виробників повідомляють про швидке погіршення якості білоголової капусти врожаю 2025 року під час зберігання. Це змушує аграріїв активніше виходити на ринок і пришвидшувати продажі.

Учасники ринку зазначають, що виробники намагаються реалізувати залишки ще до масової появи ранніх овочів. Адже зростання пропозиції нового врожаю може ще більше посилити тиск на ціни.

Зверніть увагу! Станом на сьогодні білоголова капуста продається по 2–8 гривень за кілограм, що в середньому на 22% дешевше, ніж тижнем раніше. Така динаміка свідчить про різке просідання ринку в короткий період.

Імпорт і слабкий попит обвалюють ціни

Основною причиною здешевлення учасники ринку називають падіння попиту через погіршення якості продукції. Споживачі менш охоче купують овочі, які втрачають товарний вигляд і придатність до зберігання.

Додатковий тиск створює імпорт: на український ринок активно надходить капуста нового врожаю з-за кордону, що збільшує конкуренцію. У результаті ціни продовжують знижуватися.

Цікаво! У річному вимірі ситуація ще показовіша – нинішні ціни на білоголову капусту приблизно на 88% нижчі, ніж торік. Аналітики вважають, що відновлення цін можливе лише після повного розпродажу запасів торішньої продукції.

