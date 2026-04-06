Чому дорожчають українські тепличні помідори?

Минулого тижня українські тепличні комбінати почали постачати на ринок перші партії помідорів нового сезону, повідомляє EastFruit. Водночас обсяги продукції залишаються обмеженими через несприятливі погодні умови.

Попри більш ранній старт сезону порівняно з минулим роком, пропозиція поки що не покриває попит. Це й підтримує висхідний ціновий тренд у сегменті.

Наразі тепличні господарства реалізують томати за ціною 150–170 гривень за кілограм. Це в середньому на 66% дорожче, ніж на початку сезону 2025 року.

Імпорт утримує ринок, але дешевше не стає

Основну частку пропозиції на ринку поки що формують імпортні томати, зокрема з Туреччини. Вони продаються дещо дешевше за українську продукцію, але також залишаються на високому рівні.

Ціни на імпортні помідори коливаються в межах 130–150 гривень за кілограм залежно від якості та обсягів партій.

Учасники ринку очікують, що суттєве збільшення пропозиції місцевих томатів можливе не раніше ніж за два тижні. Саме тоді ціни можуть почати поступово стабілізуватися.

Наразі, за даними "Мінфіну", у популярних мережах українських супермаркетів встановилися такі ціни на помідори:

Auchan 302,60 гривні за кілограм;

302,60 гривні за кілограм; Metro 217,36 гривні за кілограм;

217,36 гривні за кілограм; Novus 194 гривень за кілограм.

