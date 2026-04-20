Дефіцит штовхає ціни вгору

На ринку овочів в Україні спостерігається чергове зростання цін на моркву (з 10 – 13 до 12 – 14 гривень за кілограм), що пов'язано зі скороченням пропозиції якісної продукції, повідомляють аналітики EastFruit. Аналогічна ситуація склалася і з білоголовою капустою тогорічного врожаю (з 2 – 8 до 4 – 10 гривень за кілограм) – її запаси швидко вичерпуються, що стимулює подорожчання.

Дивіться також Сезон відкрито: на Закарпатті стартували продажі полуниці

Водночас зростання цін торкнулося і редису (з 68 – 75 до 78 – 85 гривень за кілограм), попит на який збільшився на тлі зниження продажів інших позицій.

Натомість ринок ранніх овочів демонструє протилежну тенденцію. Продукція нового врожаю дешевшає, зокрема ранній столовий буряк, який почав втрачати в ціні через збільшення пропозиції (з 80 – 95 до 60 – 65 гривень за кілограм).

Надлишок продукції обвалює ціни

Значне зниження цін зафіксовано у сегменті тепличних овочів. Через зростання обсягів вибірок у комбінатах і накопичення імпортної продукції суттєво подешевшали огірки (з 130 – 205 до 80 – 130 гривень за кілограм).

Крім того, знижуються ціни на тепличні помідори (з 180 – 190 до 155 – 170 гривень за кілограм) та солодкий перець (з 200 – 220 до 170 – 220 гривень за кілограм). Тиск на ринок також чинить надлишкова пропозиція кабачків, баклажанів і зелені – ці культури продовжують дешевшати.

Окремо варто відзначити зниження вартості часнику, який нині продається дешевше, ніж тижнем раніше (з 115 – 130 до 70 – 110 гривень за кілограм).

Зверніть увагу! У фруктово-ягідному сегменті, навпаки, переважає зростання цін. Дорожчають суниця садова (з 160 – 180 до 170 – 180 гривень за кілограм), ківі, гранат, авокадо та апельсини, що свідчить про активізацію попиту на цю продукцію.

