Дефицит толкает цены вверх

На рынке овощей в Украине наблюдается очередной рост цен на морковь (с 10 – 13 до 12 – 14 гривен за килограмм), что связано с сокращением предложения качественной продукции, сообщают аналитики EastFruit. Аналогичная ситуация сложилась и с белокочанной капустой прошлогоднего урожая (с 2 – 8 до 4 – 10 гривен за килограмм) – ее запасы быстро исчерпываются, что стимулирует подорожание.

В то же время рост цен коснулся и редиса (с 68 – 75 до 78 – 85 гривен за килограмм), спрос на который увеличился на фоне снижения продаж других позиций.

Зато рынок ранних овощей демонстрирует противоположную тенденцию. Продукция нового урожая дешевеет, в частности ранний столовый свекла, который начал терять в цене из-за увеличения предложения (с 80 – 95 до 60 – 65 гривен за килограмм).

Избыток продукции обваливает цены

Значительное снижение цен зафиксировано в сегменте тепличных овощей. Из-за роста объемов выборок в комбинатах и накопления импортной продукции существенно подешевели огурцы (с 130 – 205 до 80 – 130 гривен за килограмм).

Кроме того, снижаются цены на тепличные помидоры (с 180 – 190 до 155 – 170 гривен за килограмм) и сладкий перец (с 200 – 220 до 170 – 220 гривен за килограмм). Давление на рынок также оказывает избыточное предложение кабачков, баклажанов і зелени – эти культуры продолжают дешеветь.

Отдельно стоит отметить снижение стоимости чеснока, который сейчас продается дешевле, чем неделей ранее (с 115 – 130 до 70 – 110 гривен за килограмм (с 115 130 до 70 110 гривен за килограмм).

Обратите внимание! В фруктово-ягодном сегменте, наоборот, преобладает рост цен. Дорожают земляника садовая (с 160 – 180 до 170 – 180 гривен за килограмм), киви, гранат, авокадо и апельсины, что свидетельствует об активизации спроса на эту продукцию.

