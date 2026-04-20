Предложение сокращается, цены растут

На украинском рынке продолжается повышение цен на морковь. По данным аналитиков EastFruit, ключевым фактором стала нехватка корнеплодов среднего и высокого качества.

Производители, имея ограниченные запасы, постепенно повышают отпускные цены. По состоянию на сегодня морковь продается по 7 – 14 гривен за килограмм (0,16 – 0,32 доллара за килограмм), что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Кроме того, закупка крупных партий качественной продукции становится все сложнее, что дополнительно подогревает рынок.

Несмотря на рост, цены ниже, чем в прошлом году

Несмотря на активное подорожание, нынешний уровень цен на морковь в Украине все еще существенно ниже прошлогоднего. В среднем продукция стоит на 65% дешевле, чем в этот же период прошлого года.

Впрочем, большинство участников рынка сходятся во мнении, что тренд на рост сохранится. Причина – дальнейшее сокращение запасов и ограниченное предложение качественной продукции, которая уже сейчас ощутимо влияет на ценовую динамику.

Согласно данным "Минфина", в популярных сетях супермаркетов сейчас установились такие цены на морковь:

Metro 10,80 гривны за килограмм;

Auchan 11,30 гривны за килограмм;

Megamarket 19 гривны за килограмм;

АТБ 10,89 гривны за килограмм;

Сильпо 12,10 гривны за килограмм.

