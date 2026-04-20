Пропозиція скорочується, ціни зростають

На українському ринку триває підвищення цін на моркву. За даними аналітиків EastFruit, ключовим фактором стала нестача коренеплодів середньої та високої якості.

Виробники, маючи обмежені запаси, поступово підвищують відпускні ціни. Станом на сьогодні морква продається по 7 – 14 гривень за кілограм (0,16 – 0,32 долара за кілограм), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Крім того, закупівля великих партій якісної продукції стає дедалі складнішою, що додатково підігріває ринок.

Попри зростання, ціни нижчі, ніж торік

Попри активне подорожчання, нинішній рівень цін на моркву в Україні все ще суттєво нижчий за торішній. У середньому продукція коштує на 65% дешевше, ніж у цей же період минулого року.

Втім, більшість учасників ринку сходяться на думці, що тренд на зростання збережеться. Причина – подальше скорочення запасів і обмежена пропозиція якісної продукції, яка вже зараз відчутно впливає на цінову динаміку.

Згідно з даними "Мінфіну", у популярних мережах супермаркетів наразі встановилися такі ціни на моркву:

Metro 10,80 гривні за кілограм;

Auchan 11,30 гривні за кілограм;

Megamarket 19 гривні за кілограм;

АТБ 10,89 гривні за кілограм;

Сільпо 12,10 гривні за кілограм.

