Пропозиція зменшується, а ціни зростають

З початку тижня українські фермери поступово підвищують відпускні ціни на білокачанну капусту врожаю 2025 року. За даними аналітиків EastFruit, ключовою причиною стала сезонна нестача продукції на ринку.

Наразі обсяги пропозиції суттєво скоротилися, тоді як попит, навпаки, почав зростати. У таких умовах господарства, які ще мають запаси, отримали можливість підвищити ціни на свою продукцію.

Станом на сьогодні капуста реалізується в межах 4 – 10 гривень за кілограм, що приблизно на 25% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Попри зростання, ціни значно нижчі за торішні

Попри поточне подорожчання, капуста на українському ринку залишається значно дешевшою, ніж рік тому – у середньому на 85%. Це свідчить про загальний надлишок продукції у попередні періоди та слабший ціновий фон.

Втім, учасники ринку не виключають подальшого зростання вартості. Причина – стрімке скорочення запасів овочів у господарствах, що може ще більше обмежити пропозицію найближчим часом.

Важливо! За таких умов ціни можуть і надалі рухатися вгору, особливо до моменту появи на ринку нової продукції.

Скільки коштує капуста у магазині?

За даними "Мінфіну", наразі у популярних мережах супермаркетів України встановилися такі ціни на капусту:

Novus 6,99 гривні за кілограм;

Metro 6,90 гривні за кілограм;

Auchan 8,90 гривні за кілограм;

Megamarket 15 гривень за кілограм;

АТБ 8,89 гривні за кілограм;

Сільпо 10 гривень за кілограм.

