Дефіцит і імпорт штовхають ціни вгору

За даними аналітиків EastFruit, цього тижня ціни на тепличні помідори в Україні продовжили зростати. Основною причиною стало скорочення пропозиції на внутрішньому ринку.

Ситуацію ускладнює подорожчання томатів у Туреччині – ключовій країні-експортері цієї продукції в Україну. Це пов'язано з тим, що турецькі виробники активніше переорієнтовують поставки на ринки Євросоюзу, де попит також високий.

У результаті за останні сім днів ціни на тепличні помідори зросли в середньому на 10%. Наразі продукція продається по 160–180 гривень за кілограм.

Попит високий, але ситуація може змінитися

Учасники ринку зазначають, що попит на томати залишається стабільно високим, тоді як пропозиція обмежена. Це пов'язано з тим, що на ринку досі домінує імпортна продукція.

Водночас українські тепличні комбінати лише починають збір урожаю, а обсяги поки незначні. Саме тому внутрішній ринок ще не може повністю забезпечити потреби споживачів.

Порівняно з минулим роком ціни на тепличні помідори вже в середньому на 77% вищі. Однак продавці не виключають, що у другій половині місяця зростання може сповільнитися або зупинитися – після того, як на ринок масово надійде продукція нового обороту від українських виробників.

Згідно з даними "Мінфіну", наразі в популярних українських мережах супермаркетів ціни на томати встановилися на такому рівні:

Auchan 302,60 гривні за кілограм;

Metro 238,16 гривні за кілограм;

Novus 219 гривень за кілограм;

Megamarket 280 гривень за кілограм;

АТБ 227,89 гривні за кілограм;

Сільпо 279,40 гривні за кілограм.

