Дефицит и импорт толкают цены вверх
По данным аналитиков EastFruit, на этой неделе цены на тепличные помидоры в Украине продолжили расти. Основной причиной стало сокращение предложения на внутреннем рынке.
Ситуацию осложняет подорожание томатов в Турции – ключевой стране-экспортере этой продукции в Украину. Это связано с тем, что турецкие производители активнее переориентируют поставки на рынки Евросоюза, где спрос также высок.
В результате за последние семь дней цены на тепличные помидоры выросли в среднем на 10%. Сейчас продукция продается по 160–180 гривен за килограмм.
Спрос высокий, но ситуация может измениться
Участники рынка отмечают, что спрос на томаты остается стабильно высоким, тогда как предложение ограничено. Это связано с тем, что на рынке до сих пор доминирует импортная продукция.
В то же время украинские тепличные комбинаты только начинают сбор урожая, а объемы пока незначительны. Именно поэтому внутренний рынок еще не может полностью обеспечить потребности потребителей.
По сравнению с прошлым годом цены на тепличные помидоры уже в среднем на 77% выше. Однако продавцы не исключают, что во второй половине месяца рост может замедлиться или остановиться – после того, как на рынок массово поступит продукция нового оборота от украинских производителей.
Согласно данным "Минфина", на данный момент в популярных украинских сетях супермаркетов цены на томаты установились на таком уровне:
- Auchan 302,60 гривны за килограмм;
- Metro 238,16 гривны за килограмм;
- Novus 219 гривен за килограмм;
- Megamarket 280 гривен за килограмм;
- АТБ 227,89 гривен за килограмм;
- Сильпо 279,40 гривны за килограмм.
