Рост предложения давит на цены

На украинском рынке наблюдается снижение стоимости тепличных помидоров, сообщает EastFruit. Как отмечают аналитики, ключевым фактором стала сезонная активизация сбора урожая в местных теплицах, что привело к увеличению предложения.

В то же время спрос на продукцию остается сдержанным, поэтому производители вынуждены корректировать отпускные цены. Сейчас основные объемы местных томатов реализуются в пределах 140–170 гривен за килограмм, что примерно на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Импорт также дешевеет, но остается дешевле

Параллельно на рынке присутствуют тепличные помидоры из Турции. Хотя их предложение не слишком большое, общая тенденция к снижению спроса заставляет продавцов также снижать цены.

В конце недели импортные томаты продавались от 100 гривен за килограмм. Несмотря на текущее удешевление, украинские помидоры все еще остаются примерно на 60% дороже, чем в этот период прошлого года. Участники рынка ожидают, что тенденция к снижению цен сохранится и в ближайшее время.

Сейчас в популярных сетях супермаркетов, по данным "Минфина", установились такие цены на помидоры:

Auchan 303,60 гривны за килограмм;

Metro 206,96 гривны за килограмм;

Novus 209 гривен за килограмм;

Megamarket 268 гривен за килограмм;

Сильпо 240,90 гривен за килограмм;

АТБ 189,89 гривны за килограмм.

