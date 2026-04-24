Сезон стартовал с задержкой, но с более низкими ценами
Первые небольшие партии ранней белокочанной капусты уже поступили на украинский рынок, сообщает EastFruit. В этом году сезон начался примерно на две недели позже, чем в 2025 году, причиной стала затяжная и прохладная весна, которая замедлила развитие овощей в хозяйствах.
Несмотря на это, цены на новый урожай оказались значительно ниже. Сейчас капуста реализуется в пределах 30–38 гривен за килограмм, что в среднем на 39% дешевле, чем на старте сезона прошлого года. Такая динамика свидетельствует о более сдержанный спрос или лучшее предложение на рынке.
Импорт теряет позиции из-за появления украинской продукции
Параллельно на рынке еще присутствует импортная ранняя капуста, в частности из Северной Македонии. Однако с появлением украинской продукции ее цены начали быстро снижаться.
По состоянию на сейчас импортная капуста продается в среднем по 40 гривен за килограмм. Выход местного урожая постепенно вытесняет иностранную продукцию, формируя конкурентные условия и способствуя дальнейшей стабилизации цен на внутреннем рынке.
Сейчас цены на раннюю капусту в супермаркетах, по данным "Минфина", установились на таком уровне:
- Auchan 69,90 гривны за килограмм;
- Megamarket 85,50 гривны за килограмм;
- АТБ 63,95 гривны за килограмм;
- Сильпо 64,90 гривны за килограмм.
На рынке появился молодой картофель из Закарпатья: сколько стоят овощи весной?
Молодой картофель из Закарпатья на рынке Шувар стоит от 120 до 150 гривен за килограмм, а отборные клубни могут достигать 200 гривен за килограмм, тогда как старый картофель стоит от 6 до 12 гривен за килограмм.
Цены на другие овощи также варьируются: редис подорожал до 25-27 гривен за пучок, огурцы стоят 65 гривен за килограмм, ранняя капуста - 45 гривен за килограмм, а молодая свекла - 110 гривен за килограмм.