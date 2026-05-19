Молодая капуста стремительно дешевеет

На украинском рынке наблюдается снижение цен на белокочанную капусту нового урожая. Об этом сообщают аналитики проекта проекта EastFruit, которые связывают ситуацию с сезонными факторами и активным поступлением продукции на рынок.

По состоянию на сейчас капусту урожая 2026 года фермеры продают по 34 – 40 гривен за килограмм. Это в среднем на 18% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Такое снижение стало реакцией производителей на избыток продукции и невысокую активность покупателей. Рынок постепенно насыщается, а продавцы вынуждены корректировать цены, чтобы ускорить реализацию.

Массовая уборка давит на рынок

Одной из главных причин удешевления стала активная фаза уборки ранней капусты. Большинство украинских хозяйств уже вышли на массовый сбор урожая, что существенно увеличило объемы предложения.

Дополнительным фактором стал сдержанный спрос. Оптовые покупатели и торговые сети не спешат формировать большие запасы и преимущественно закупают овощ небольшими партиями.

Эксперты объясняют такое поведение коротким сроком хранения ранней капусты. Поэтому трейдеры и ритейлеры стараются избегать риска потерь и работают осторожнее.

Прошлогодняя капуста, наоборот, дорожает

Пока новый урожай дешевеет, капуста урожая 2025 года демонстрирует противоположную динамику. Фермеры, которые сохранили качественные запасы прошлогодней продукции, пересматривают цены в сторону повышения.

Сейчас оптовые партии прошлогодней белокочанной капусты продаются по 10 – 17 гривен за килограмм, тогда как неделей ранее цены колебались в пределах 8 – 15 гривен. Стоимость зависит от качества продукции и доступных объемов.

Участники рынка отмечают, что спрос на прошлогоднюю капусту остается стабильным. В то же время даже после последнего удешевления молодая капуста в Украине стоит в среднем на 14% дороже, чем в этот же период в прошлом году. Эксперты связывают это с холодной и затяжной весной, которая повлияла на темпы развития нового урожая.

Какие сейчас цены на капусту в магазинах?

Согласно данным "Минфина", сейчас в супермаркетах крупных украинских сетей установились такие цены на молодую капусту:

Novus 59,99 гривны за килограмм;

Auchan 59,90 гривны за килограмм;

Metro 49 гривны за килограмм;

Megamarket 62,50 гривны за килограмм;

АТБ 54,95 гривны за килограмм.

Цены на лук снова пошли вверх: что происходит на рынке?

Ситуация с ценами на прошлогодний лук аналогична тому, как дорожает прошлогодняя капуста. Стоимость растет из-за ограниченных запасов.

Цены на репчатый лук в Украине выросли из-за сокращения запасов овощей урожая 2025 года и активизации торговли.

Несмотря на подорожание, нынешние цены остаются примерно на 68% ниже, чем в середине мая 2025 года, а качество овощей в хранилищах ухудшается.

Дополнительным фактором стало оживление торговой активности. Покупатели активнее закупают овощи, что также поддерживает рост стоимости продукции.