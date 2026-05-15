Почему в Украине начал дорожать лук?

Аналитики проекта EastFruit сообщают о новом росте цен на репчатый лук в Украине. После непродолжительного периода стабильности рынок снова перешел к подорожанию.

Смотрите также На Закарпатье созрели первые черешни: сколько стоит ягода в этом сезоне

Участники рынка объясняют такую ситуацию сокращением запасов продукции урожая 2025 года в фермерских хозяйствах. Из-за уменьшения объемов овощей в хранилищах предложение на рынке постепенно падает.

Дополнительным фактором стало оживление торговой активности. Покупатели активнее закупают овощи, что также поддерживает рост стоимости продукции.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Сколько сейчас стоит репчатый лук?

По состоянию на сейчас украинские фермеры продают лук по 5–10 гривен за килограмм. Это в среднем на 19% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Впрочем производители отмечают, что потенциал для дальнейшего существенного повышения цен остается ограниченным. Главной проблемой является качество овощей, которые длительное время хранились в хранилищах.

Из-за ухудшения качества покупатели все чаще выражают недовольство продукцией, что сдерживает продавцов от резкого пересмотра цен.

Как нынешние цены отличаются от прошлогодних?

Несмотря на последнее подорожание, сейчас репчатый лук в Украине все еще стоит значительно дешевле, чем в прошлом году. По данным аналитиков, цены остаются примерно на 68% ниже, чем в середине мая 2025 года.

Существеннее повышать цены пока не удается, поскольку покупатели все чаще остаются недовольны качеством предлагаемой продукции,

– говорят фермеры.

Они также не уверены, что рынок и в дальнейшем будет двигаться вверх. Из-за стремительного ухудшения качества овощей в хранилищах часть продукции может потерять товарный вид уже в ближайшее время.

Какие сейчас цены на лук в супермаркетах?

Согласно данным "Минфина", сейчас в супермаркетах некоторых крупных сетей Украины установились такие цены на лук:

Auchan 10,40 гривны за килограмм;

10,40 гривны за килограмм; Novus 9,49 гривны за килограмм;

9,49 гривны за килограмм; Megamarket 17,50 гривны за килограмм;

17,50 гривны за килограмм; АТБ 9,89 гривны за килограмм;

9,89 гривны за килограмм; Сильпо 14 гривен за килограмм.

В украинских магазинах резко взлетели цены на прошлогоднюю капусту: что произошло на рынке?

Кроме лука еще одним овощем, который довольно активно нарастил цену в течение прошлой недели стала капуста.

В Украине цены на белокочанную капусту урожая 2025 года значительно выросли из-за сокращения запасов и высокого спроса, достигая 8-15 гривен за килограмм.

В супермаркетах цены на капусту варьируются: Metro 19,90 грн/кг, Megamarket 31 грн/кг, Novus 14,89 грн/кг, Auchan 22,90 грн/кг, Сильпо 23 грн/кг, АТБ 27,49 грн/кг.

Несмотря на нынешнее подорожание, белокочанная капуста все еще стоит в среднем на 77% дешевле, чем в начале мая прошлого года. В то же время продавцы не исключают, что цены продолжат расти и в дальнейшем, ведь объемы продукции на рынке быстро сокращаются.