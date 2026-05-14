На Закарпатье стартовал сезон ранней черешни

В Закарпатской области начали созревать первые черешни нового урожая, сообщает "Суспільне Ужгород". Местные жители уже собирают ягоды и продают их на рынках, хотя нынешний сезон оказался непростым из-за погодных условий.

Жительница села Завидово Мукачевского района Елизавета рассказала, что в урожайные годы одно дерево может дать довольно много ягод.

Сладкая очень. В нормальный год, если хорошо родит – до 50 килограммов с черешни,

– говорит женщина.

По ее словам, черешню выращивают как для собственного потребления, так и на продажу.

Весенние заморозки ударили по урожайности

Местные жители отмечают, что в последние годы деревья часто страдают от резких похолоданий весной. Из-за раннего потепления черешня начинает цвести быстрее, однако дальнейшие заморозки могут практически уничтожить будущий урожай.

По словам местного жителя Владимира, для потери урожая достаточно лишь нескольких холодных дней с сильным ветром. Именно поэтому деревья плодоносят слабее, чем раньше.

Фермеры отмечают, что погодные риски остаются одним из главных вызовов для выращивания ранних ягод в регионе.

Сколько стоит черешня на рынках Украины?

На рынке в Ужгороде сейчас продают преимущественно импортную черешню из Греции. Ее стоимость достигает около 1000 гривен за килограмм.

В то же время украинская ягода уже появилась на оптовом рынке "Столичный" в Киеве. Закарпатскую черешню там продают приблизительно по 180 гривен за килограмм.

Вместе с черешней на рынках активно торгуют клубникой. В зависимости от сорта ее цена колеблется от 180 до 270 гривен за килограмм.

По состоянию на середину мая 2026 года цены на черешню в Украине достаточно высокие из-за раннего сезона и ограниченного предложения. На рынках и в магазинах цена за 1 килограмм колеблется в пределах 100 – 200 гривен (за местную продукцию), а премиальные или импортные сорта могут достигать 400 – 850 гривен за килограмм и даже дороже.

Украинские фермеры проигрывают импортной груше: что произошло с ценами?

В то же время на рынке груш отечественным садоводам не так легко, как с черешней, ведь ощущается сильное давление со стороны импорта.

Украинский рынок груши находится под давлением импортной продукции, а цены на отечественную грушу ниже, чем ожидали производители.

Цены на груши в Украине варьируются от 70 до 180 гривен за килограмм, причем популярные сорта, такие как "Конференция", стоят около 120 – 140 гривен за килограмм.

Дополнительное влияние на фруктовый рынок в этом сезоне имели весенние заморозки. Больше всего пострадали косточковые культуры, из-за чего часть потребительского спроса перераспределилась внутри фруктового сегмента.