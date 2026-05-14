На Закарпатті стартував сезон ранньої черешні

У Закарпатській області почали достигати перші черешні нового врожаю, повідомляє "Суспільне Ужгород". Місцеві жителі вже збирають ягоди та продають їх на ринках, хоча цьогорічний сезон виявився непростим через погодні умови.

Жителька села Завидово Мукачівського району Єлизавета розповіла, що у врожайні роки одне дерево може дати доволі багато ягід.

Солодка дуже. У нормальний рік, якщо файно родить – до 50 кілограмів з черешні,

– каже жінка.

За її словами, черешню вирощують як для власного споживання, так і на продаж.

Весняні заморозки вдарили по врожайності

Місцеві мешканці зазначають, що останніми роками дерева часто страждають від різких похолодань навесні. Через раннє потепління черешня починає цвісти швидше, однак подальші заморозки можуть практично знищити майбутній урожай.

За словами місцевого жителя Володимира, для втрати врожаю достатньо лише кількох холодних днів із сильним вітром. Саме тому дерева плодоносять слабше, ніж раніше.

Фермери зазначають, що погодні ризики залишаються одним із головних викликів для вирощування ранніх ягід у регіоні.

Скільки коштує черешня на ринках України?

На ринку в Ужгороді наразі продають переважно імпортну черешню з Греції. Її вартість сягає близько 1000 гривень за кілограм.

Водночас українська ягода вже з'явилася на гуртовому ринку "Столичний" у Києві. Закарпатську черешню там продають приблизно по 180 гривень за кілограм.

Разом із черешнею на ринках активно торгують полуницею. Залежно від сорту її ціна коливається від 180 до 270 гривень за кілограм.

Станом на середину травня 2026 року ціни на черешню в Україні досить високі через ранній сезон та обмежену пропозицію. На ринках та в магазинах ціна за 1 кілограм коливається в межах 100 – 200 гривень (за місцеву продукцію), а преміальні або імпортні сорти можуть сягати 400 – 850 гривень за кілограм і навіть дорожче.

Українські фермери програють імпортній груші: що сталося з цінами?

Водночас на ринку груш вітчизняним садівникам не так легко, як з черешнею, адже відчувається сильний тиск з боку імпорту.

Український ринок груші перебуває під тиском імпортної продукції, а ціни на вітчизняну грушу нижчі, ніж очікували виробники.

Ціни на груші в Україні варіюються від 70 до 180 гривень за кілограм, причому популярні сорти, такі як "Конференція", коштують близько 120 – 140 гривень за кілограм.

Додатковий вплив на фруктовий ринок цього сезону мали весняні заморозки. Найбільше постраждали кісточкові культури, через що частина споживчого попиту перерозподілилася всередині фруктового сегмента.