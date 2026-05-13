Імпортна груша впевнено тримає позиції в магазинах

Український ринок груші цього року демонструє слабший ціновий тренд, а імпортна продукція продовжує домінувати в ритейлі, повідомляє AgroTimes. Про це розповіла експертка плодоовочевого ринку інформаційного агентства "АПК-Інформ" Ксенія Гусєва.

За її словами, груша в Україні залишається нішевим фруктом і не формує такого масового попиту, як яблуко чи цитрусові. Через це ринок є доволі вузьким, а конкуренція між українською та імпортною продукцією відчувається особливо гостро.

Основну частку пропозиції на ринку складають український сорт Ноябрська та імпортна Конференція. Саме остання, за словами експертки, нині почувається значно впевненіше у торговельних мережах.

Українським виробникам складно конкурувати з імпортом

Імпортна продукція часто виграє конкуренцію на полицях супермаркетів через труднощі у вирощуванні деяких сортів.

Конференцію складно стабільно вирощувати в українських умовах на рівні якості, який вимагає ритейл,

– зазначає Ксенія Гусєва.

Додатковий вплив на фруктовий ринок цього сезону мали весняні заморозки. Найбільше постраждали кісточкові культури, через що частина споживчого попиту перерозподілилася всередині фруктового сегмента.

На тлі цього український ринок груші продовжує залишатися залежним від імпорту, а вітчизняним виробникам доводиться працювати в умовах посиленої конкуренції та обмеженого попиту.

Які наразі ціни на груші у магазинах?

Ціни на груші в Україні станом на травень варіюються залежно від сорту та місця продажу, становлюючи в середньому від 70 до 180 гривень за кілограм. Популярні сорти, такі як "Конференція" або "Пакхам", коштують близько 120 – 140 гривень за кілограм, тоді як імпортні або преміальні сорти можуть бути дорожчими.

Актуальні ціни на груші (травень 2026):

Груша Конференція : 123,70 гривні, "Сільпо".

: 123,70 гривні, "Сільпо". Груша Packham's : 139 гривень, "Сільпо".

: 139 гривень, "Сільпо". Груша Абат Фетель : 249 гривень, "Сільпо".

: 249 гривень, "Сільпо". Груші різних сортів: від 72 гривень (у Freshmart) до 179 гривень (наприклад, сорт Ксенія, "GoToShop").

Виробники яблук працюють навмання: ринок не знає реальних запасів

Не лише на ринку груш не все добре в Україні, а й на ринку яблук. Тут хоч і дещо інші проблеми, але від того не краще.

Український ринок яблук стикається з невизначеністю через відсутність точної інформації про запаси, що ускладнює прогнозування цін.

Ціни на яблука в супермаркетах коливаються від 38,90 до 42 гривень за кілограм, залежно від мережі.

Експерти вважають, що відсутність правдивої статистики щодо запасів яблук лише підсилює нестабільність на ринку та ускладнює роботу як виробників, так і експортерів.