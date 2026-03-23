Як змінилися ціни на овочі та фрукти за тиждень?

На українському ринку овочів зберігається різноспрямована цінова динаміка, повідомляє EastFruit. На тлі збільшення пропозиції морква продовжує дешевшати (з 10 – 12 до 6 – 11 гривень за кілограм), а ціни на столові буряки (з 9 – 11 до 8 – 11 гривень за кілограм) та картоплю (з 10 – 12 до 6 – 12 гривень за кілограм) знижуються вже другий тиждень поспіль.

Дивіться також В Україні виник дефіцит помідорів: ціни різко пішли вгору

Водночас у сегменті ріпчастої цибулі зафіксовано подорожчання (з 6 – 8 до 7 – 9 гривень за кілограм). Зростання попиту також дозволило продавцям підвищити ціни на тепличні огірки (з 150 – 220 до 150 – 250 гривень за кілограм). Крім того, зросла вартість помідорів (з 140 – 155 до 150 – 165 гривень за кілограм) і солодкого перцю (з 180 – 200 до 200 – 260 гривень за кілограм).

У сегменті капусти ціни змінювалися нерівномірно: цвітна капуста подорожчала (з 125 – 145 до 160 – 170 гривень за кілограм), тоді як ціни на синю капусту знизилися (з 20 – 25 до 15 – 20 гривень за кілограм). Розширився діапазон вартості пекінської капусти (з 23 – 27 до 20 – 28 гривень за кілограм).

Різке збільшення пропозиції редиски змусило продавців переглянути ціни вниз (з 200 – 220 до 75 – 100 гривень за кілограм). У сегменті зелені подорожчали кріп, петрушка та зелена цибуля, тоді як салат навпаки подешевшав (з 210 – 230 до 160 – 220 гривень за кілограм).

Зверніть увагу! У фруктовому сегменті спостерігається зниження цін на яблука (з 30 – 45 до 25 – 45 гривень за кілограм) та груші (з 100 – 120 до 55 – 120 гривень за кілограм). Водночас мандарини подорожчали (з 55 – 80 до 60 – 95 гривень за кілограм), а хурма – навпаки подешевшала. Також триває зниження цін на суницю садову (з 180 – 250 до 180 – 200 гривень за кілограм), що пов'язано зі збільшенням пропозиції на ринку.

Ціни на огірки почали зростати: дефіцит і погода змінили ринок