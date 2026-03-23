Как изменились цены на овощи и фрукты за неделю?

На украинском рынке овощей сохраняется разнонаправленная ценовая динамика, сообщает EastFruit. На фоне увеличения предложения морковь продолжает дешеветь (с 10 – 12 до 6 – 11 гривен за килограмм), а цены на столовую свеклу (с 9 – 11 до 8 – 11 гривен за килограмм) и картофель (с 10 – 12 до 6 – 12 гривен за килограмм) снижаются уже вторую неделю подряд.

Смотрите также В Украине возник дефицит помидоров: цены резко пошли вверх

В то же время в сегменте репчатого лука зафиксировано подорожание (с 6 – 8 до 7 – 9 гривен за килограмм). Рост спроса также позволил продавцам повысить цены на тепличные огурцы (с 150 – 220 до 150 – 250 гривен за килограмм). Кроме того, выросла стоимость помидоров (с 140 – 155 до 150 – 165 гривен за килограмм) і сладкого перца (с 180 – 200 до 200 – 260 гривен за килограмм).

В сегменте капусты цены менялись неравномерно: цветная капуста подорожала (с 125 – 145 до 160 – 170 гривен за килограмм), тогда как цены на синюю капусту снизились (с 20 – 25 до 15 – 20 гривен за килограмм). Расширился диапазон стоимости пекинской капусты (с 23 – 27 до 20 – 28 гривен за килограмм).

Резкое увеличение предложения редиса заставило продавцов пересмотреть цены вниз (с 200 – 220 до 75 – 100 гривен за килограмм). В сегменте зелени подорожали укроп, петрушка и зеленый лук, тогда как салат наоборот подешевел (с 210 – 230 до 160 – 220 гривен за килограмм).

Во фруктовом сегменте наблюдается снижение цен на яблоки (с 30 – 45 до 25 – 45 гривен за килограмм) и груши (с 100 – 120 до 55 – 120 гривен за килограмм). В то же время мандарины подорожали (с 55 – 80 до 60 – 95 гривен за килограмм), а хурма – наоборот подешевела. Также продолжается снижение цен на землянику садовую (с 180 – 250 до 180 – 200 гривен за килограмм), что связано с увеличением предложения на рынке.

Цены на огурцы начали расти: дефицит и погода изменили рынок