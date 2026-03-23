Чому помідори почали стрімко дорожчати?

Цього тижня в Україні сформувався дефіцит тепличних помідорів, повідомляють аналітики проєкту EastFruit. Це дозволило імпортерам підвищити ціни на наявні партії продукції.

Основною причиною стала менша пропозиція імпортних томатів, зокрема з Туреччини, звідки скоротилися відвантаження.

Станом на кінець тижня ціни на помідори коливаються в межах 120 – 140 гривень за кілограм (2,73 – 3,19 долара за кілограм), що в середньому на 10% вище, ніж наприкінці минулого тижня.

Як зазначають учасники ринку, раніше імпортери та гуртові компанії зосереджувалися на реалізації запасів, закуплених на початку місяця, тоді як нові постачання надходили у мінімальних обсягах. У результаті на ринку виник дефіцит продукції.

Зверніть увагу! Очікується, що найближчим часом ситуація може змінитися: постачання томатів із Туреччини мають зрости, що допоможе стабілізувати ціни. Водночас нині імпортні помідори в Україні вже в середньому на 45% дорожчі, ніж у цей же період минулого року.

