Тепличні господарства зазнали збитків від морозів і блекаутів

У селі Клишки органічне господарство "Світовоч" працює в умовах суттєвого зростання витрат, повідомляє "ТРК Акцент". Причинами стали аномальні морози цієї зими та регулярні відключення електроенергії.

Собівартість тепличних овочів зросла у півтора раза. Через блекаути працівникам доводиться цілодобово контролювати температуру вручну, щоб зберегти розсаду. Засновник господарства Андрій Марченко зазначає, що попри подорожчання виробництва ціни для споживачів намагаються утримувати на рівні минулого року. Для зниження витрат на підприємстві встановили сонячні панелі та власноруч створений тепловий насос.

Наразі у теплицях площею близько 1500 квадратних метрів уже збирають другий урожай огірків, а також вирощують понад 50 видів зелені.

Щоб стабілізувати фінансову ситуацію, господарство розпочало будівництво власного переробного цеху. Це дозволить консервувати продукцію в серпні та вересні, коли ціни на овочі традиційно найнижчі. Проєкт реалізують за грантові кошти, а також планують створити 2 нових робочих місця.

Цікаво! Фермери вже готують до висадки розсаду томатів, перцю та капусти. Продукцію господарство постачає не лише на Сумщину, а й приблизно 200 постійним родинам по всій Україні, працюючи за моделлю прямих продажів.

