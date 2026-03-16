Ціни на овочі в Україні здебільшого падали

На українському ринку овочів зберігається тенденція до зниження цін на низку популярних позицій, повідомляють аналітики EastFruit. Зокрема, дешевшають білокачанна капуста (з 8 – 11 до 8 – 10 гривень за кілограм), картопля (з 12 – 14 до 10 – 12 гривень за кілограм) та морква (з 10 – 14 до 10 – 12 гривень за кілограм), а також почав знижуватися у вартості столовий буряк (з 10 – 12 до 9 – 11 гривень за кілограм).

Крім того, другий тиждень поспіль на тлі зростання пропозиції знижуються ціни на пекінську капусту (з 25 – 30 до 23 – 27 гривень за кілограм). Водночас у тепличному сегменті спостерігається протилежна тенденція: дорожчають огірки (з 100 – 180 до 150 – 220 гривень за кілограм) та помідори (з 110 – 125 до 140 – 155 гривень за кілограм).

Також зросли ціни на броколі (з 125 – 135 до 130 – 140 гривень за кілограм) та часник (з 100 – 120 до 115 – 130 гривень за кілограм). На ринку з'явилася рання теплична редиска, яка наразі продається дорожче, ніж продукція зі сховищ. У сегменті зелені підвищилися ціни на салат, петрушку та кріп.

Зверніть увагу! У фруктовому сегменті подорожчали банани (з 65 – 75 до 70 – 75 гривень за кілограм) та хурма (з 50 – 70 до 85 – 90 гривень за кілограм). Натомість збільшення пропозиції суниці садової змусило продавців знижувати ціни на цю ягоду (з 380 – 420 до 180 – 250 гривень за кілограм). Також подешевшали мандарини, грейпфрути та авокадо.

